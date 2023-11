Napitak koji svatko može pripremiti kod kuće joj je promijenio život: ‘Navukla sam se’

Autor: F.F

Kada razmišljate o zdravom napitku, vjerojatno ne biste pomislili na vodu od krastavaca. Obično krastavac povezujemo s povrćem, salatom i slično, a ne s osvježavajućim napicima. Ipak, ako želite unaprijediti svoju hidrataciju i opću dobrobit, razmotrite dodatak krastavca u svoju rutinu prilikom sljedeće kupovine. Ovo osvježavajuće povrće nije samo namijenjeno vizualnom užitku ili umakanju u humus.

Novinarka portala Eat This, Not That!, Alexa Mellardo, svaki dan tijekom 30 dana konzumirala je vodu s dodatkom krastavca te je doživjela velike promjene. Alexa se odlučila probati vodu s krastavcima ususret svojeg vjenčanja jer je pročitala kako joj to može pomoći s ljepšom kožom. Na kraju je shvatila kako voda s krastavcima ima puno više dobrobiti za naše zdravlje i tijelo.





Evo kako je svakodnevna konzumacija vode s krastavcima utjecalo na njezino zdravlje:

Koža joj je izgledala zdravije i osvježeno

Mellardo je istaknula kako ima problema sa suhom kožom, bilo ljeti ili zimi. Otkrila je kako joj je ten postao blistaviji, a koža čišća i bez mrlja. Krastavci sadržavaju silicijev dioksid, koji nudi puno dobrobiti za kožu. Također, krastavci sadrže i vitamin B5, koji pomaže u liječenju akni.

“Ispijanje vode s krastavcima je pomoglo mojoj koži da izgleda zdravije i hidratiziranije. Koža mi je bila čista, nije bilo nikakvih mrlja. Za otprilike dva tjedna sam primijetila razliku u izgledu svoje kože”, objasnila je novinarka portala Eat This, Not That!.

Pila je još više vode nego inače

Alexa je otkrila kako se često ‘ulovi’ da ne pije dovoljno vode tijekom radnog dana te kako joj je ponekad obična voda “dosadna”. Dodala je krastavce u vodu i tako promijenila svoju rutinu, što ju je natjeralo da pije više vode nego inače.

“Tome sam se radovala svakog jutra, postala sam dosljedna u ispijanju vode. Voda od krastavaca je ukusnija u ljetnim mjesecima, jer je jako osvježavajuća. Krastavce sam kupovala na lokalnoj tržnici. Također, voda od krastavaca je diuretik, što uzrokuje više mokrenja”, dodala je.









Jednostavnost čini naviku još lakšom

“Uživala sam u svježem vrču vode od krastavaca svaki dan, što je jednako otprilike šest velikih čaša. Pripremila bi vodu navečer i bila je spremna za ujutro. Cijeli proces ne može biti jednostavniji, zbog čega je navika ispijanja vode od krastavaca još bolja. Narezala bi krastavce u vodu i stavila vrč u hladnjak. Čak nisam ni gulila krastavce”, otkrila je Alexa.

Dodala je i kako dodatak mente, limuna ili đumbira dodatno oplemenjuje vodu od krastavaca.

Smanjuje nadutost

Autorica teksta o vodi od krastavaca je istaknula kako jede gotovo sve te kako zbog toga često ima problema s nadutošću. Razgovarala je sa stručnjacima koji su joj otkrili blagodati vode od krastavaca.

“Voda od krastavaca pomaže u probavi zahvaljujući sadržaju vlakana u ovom popularnom povrću. Može potaknuti redovito pražnjenje crijeva, kao i smanjenje nadutosti. Također, voda od krastavaca ima malo kalorija, što ju čini puno boljim izborom od sokova koji su prepuni šećera”, otkrila je.

Za kraj je zaključila kako “voda od krastavaca nije za svakoga”, ali da se “ona definitivno navukla na ovu zdravu kombinaciju”.