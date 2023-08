Može li glazba biti lijek protiv bolova? Stručnjaci napravili istraživanje na bebama i došli do nevjerojatnog zaključka

Autor: Zlatko Govedić

Novorođenčad koja će biti izložena medicinskim postupcima poput uboda iglom mogla bi imati koristi od Mozartovih uspavanki.

Studija tima sa Sveučilišta Thomas Jefferson (Philadelphia, Pennsylvania, SAD) otkrila je da umirujuća pozadinska glazba tijekom manjih medicinskih postupaka može donekle ublažiti znakove bola kod novorođenčadi.

Tim je proveo istraživanje na stotinu novorođenčadi u bolnici u Bronxu (New York, SAD). Svako dijete je rođeno u punom terminu i bilo je staro oko dva dana tijekom ispitivanja.





Prije no što im je uzeta krv putem standardnog postupka uboda pete, malo više od polovice novorođenčadi dvadeset je minuta slušalo umirujuću instrumentalnu uspavanku slavnog glazbenika Wolfganga Amadeusa Mozarta (1756.-1791.). Druga polovica čekala je u tišini.

‘Jednostavan i jeftin alat’

Kako se novorođenčadi koja će proći kroz blago bolan postupak najčešće daje mala doza šećera kao umirujući sastojak, dvije minute prije uboda pete, svim je bebama dana saharoza.

Uspavanka je svirala tijekom uboda pete i nastavila se oko pet minuta nakon toga. Roditeljima nije bilo dopušteno da zagrle bebu tijekom ispitivanja.

Stručnjaci su ocjenjivali bol novorođenčadi koristeći izraze lica, plač, uzorke disanja, pokrete udova i budnost kao pokazatelje. Istraživač je nosio slušalice za poništavanje buke, tako da nije znao je li glazba svirala ili ne.









Na kraju, novorođenčad koja su bila izložena Mozartu pokazala su “statistički i klinički značajno” smanjenje rezultata na ljestvici bola novorođenčadi (Neonatal Infant Pain Scale, NIPS), što je vrijedilo prije, tijekom i nakon uboda pete.

Autori zaključuju da “glazbena intervencija predstavlja jednostavan, reproduktivan i jeftin alat za ublažavanje bola tijekom manjih postupaka kod zdrave novorođenčadi rođene u punom terminu”.

Tempo, harmonija ili melodija?

Danas postoji značajan dokaz koji sugerira da glazba može značajno smanjiti percepciju bola kod odraslih, no još nije jasno kako glazba postiže taj nevjerojatan učinak te je li to prirodno ili naučeno.

U svakom slučaju, rezultati studije ukazuju na to da neke vrste umirujuće glazbe mogu snažno umiriti čak i najmlađe ljudske mozgove.

To bi moglo biti zato što glazba skreće pozornost bebe od bola. No prethodne studije na odraslima pokazale su da živahna i ugodna glazba ublažava bol više od ozbiljne i tužne glazbe. To znači da distrakcija ne može potpuno objasniti rezultate.

Možda postoji nešto u tempu, harmoniji ili melodiji pjesme što pruža olakšanje od bola ljudskom mozgu, čak i ako je jako malo glazbe čuo prije.

Očito, znanstvenici imaju još puno posla.