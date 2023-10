Idealan saveznik u borbi protiv stresa i hipertenzije: Pogledajte što se sve krije u omiljenom začinu

Autor: Zlatko Govedić

Pitomi bosiljak (Ocimum basilicum) jednogodišnja je i začinska zeljasta biljka iz porodice usnača (Lamiaceae), porijeklom iz Indije. Danas je rasprostranjen i na širem području Mediterana, zbog čega je nezaobilazan i u našoj kuhinji.

Raste kao grm u visinu od 20 do 60 cm. Stabljika, listovi i cvjetne čašice prekriveni su finim dlačicama. Listovi su ovalni, dugi 1,5 do 5 cm te široki do 3 cm. Rubovi lista su glatki. Cvate od svibnja do rujna, cvjetovi su ružičaste ili bijele boje a nalaze se na središnjem dijelu stabljike i izdancima. Plod je dug do 2 mm.





Cijela je biljka aromatična, a napose listovi koji imaju slatkast, aromatičan i oštar okus. Sadržaj esencijalnih tvari (tzv. eteričnih ulja) je 0,3-0,8%. Usto, bosiljak sadrži i tanin saponin te gorke tvari.

Nadzemni dijelovi biljke sadrže do 1,5% esencijalnih tvari, do 6% taninskih tvari, glikozide, saponine, mineralne tvari askorbinsku kiselinu i ugljikohidrate, bjelančevine, vitamin P, provitamin A i kamfor. Esencijalne pak tvari uključuju eugenol i metilkavikol.

Osim što jelima daje specifičan okus, bosiljak donosi brojne zdravstvene prednosti koje se često zanemaruju.

Utječe na kortizol

Stres je sveprisutan u modernom društvu, a njegovi dugotrajni učinci mogu imati ozbiljan utjecaj na zdravlje, uključujući povećani krvni tlak ili hipertenziju. Upravo tu bosiljak stupa na scenu.

Jedna od ključnih prednosti bosiljka u borbi protiv stresa i hipertenzije jest njegova sposobnost da djeluje kao adaptogen – tvar koja pomaže tijelu da se prilagodi stresu i ponovno uspostavi ravnotežu.









Konzumacija bosiljka ili priprema čaja od bosiljka može pomoći u smanjenju razine kortizola, hormona stresa, te poboljšati opće stanje mentalnog zdravlja.

Osim svojih antistresnih svojstava, bosiljak ima pozitivan učinak i na hipertenziju. Istraživanja su pokazala da redovita konzumacija bosiljka može pomoći u snižavanju krvnog tlaka. To je djelomično zbog prisutnosti antioksidansa i tvari poput flavonoida u biljci, koje pomažu opuštanju krvnih žila i poboljšavaju cirkulaciju.

Brojne kulinarske mogućnosti

Kako biste iskoristili prednosti bosiljka u borbi protiv stresa i hipertenzije, možete ga uključiti u svoju prehranu na različite načine.

Dodajte svježi bosiljak u svoje salate kako biste poboljšali okus i donijeli dodatnu dozu antioksidansa u svoju prehranu.

Pripremite čaj od svježeg ili sušenog bosiljka i pijte ga tijekom dana kako biste smanjili stres i opustili se.

Dodajte sjeckani bosiljak u umake, umake od rajčice ili pesto kako biste obogatili okus svojih jela.

Koristite esencijalno (tzv. eterično) ulje bosiljka u aromaterapiji kako biste opustili um i tijelo.

Napomena:

Bosiljak može imati interakcije s određenim lijekovima. Stoga je uvijek najbolje konzultirati se s liječnikom prije nego što uključite veće količine bosiljka u svoju prehranu, naročito ako već uzimate lijekove za hipertenziju.