Smanjuje rizik od moždanog i srčanog udara: Šalica i pol ovog voća može napraviti čudo za zdravlje

Autor: Z.S.

Poznato je da voće sadrži puno korisnih nutrijenata koji mogu poboljšati zdravlje i smanjiti visoki krvni tlak. Zbog toga dijeta “Dietary Approaches to Stop Hypertension” (DASH) preporučuje veći unos voća.

Voće sadrži kombinaciju korisnih nutrijenata, među kojima su vlakna, kalij i antioksidansi, za koje istraživanja pokazuju da mogu imati pozitivan učinak na krvni tlak. Studija iz 2019. godine objavljena u časopisu ‘Journal of the American Heart Association’ otkrila je da konzumacija tri porcije voća dnevno smanjuje rizik od razvoja visokog krvnog tlaka za šest posto. Vlakna, važan nutrijent koji se nalazi u namirnicama poput voća, povrća, mahunarki i cjelovitih žitarica, ima niz prednosti, od kojih su mnoge povezane s poboljšanjem zdravlja srca.

Prednosti borovnica

A borovnice su izvrsno bogate vlaknima i pune antioksidansa.





Smanjuje rizik od srčanog i moždanog udara

Studija o hipertenziji iz 2021. koja je uključivala preko 900 sudionika otkrila je da su oni koji su konzumirali 1,6 porcija borovnica, nešto više šalice i pol, svakodnevno imali sistolički krvni tlak koji je u prosjeku bio niži za 4,1 mm Hg. Ovo istraživanje je dojmljivo jer smanjenje sistoličkog krvnog tlaka za 5 mm Hg može smanjiti rizik od srčanog ili moždanog udara za 10 posto.

Također, drugo istraživanje, koje je prije par godina objavio Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, potvrdilo je da je svakodnevna konzumacija borovnica povezana s manjim rizikom od visokog krvnog tlaka. Sudionice studije koje su prošle menopauzu i koje su svakodnevno jele otprilike šalicu borovnica primijetile su smanjenje sistoličkog krvnog tlaka za 5,1% i dijastoličkog za 6,3% nakon 8 tjedana. Primijećeno da se povećala elastičnost krvnih žila zbog povećane prisutnosti dušikovog oksida.

Ova istraživanja jasno ukazuju na koristi redovite konzumacije borovnica za zdravlje srca i kontrolu krvnog tlaka.