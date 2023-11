Evo što će vam se dogoditi ako svakodnevno konzumirate bobičasto voće

Autor: F.F

Bobičasto voće za mnoge je omiljeni izbor kada se radi o voću, ali i ostalim namirnicama biljnog podrijetla. Ovo prekrasno voće raznih jarkih boja iznimno je ukusno, a što je još važnije, zdravo je za naše tijelo i um. Ove crvene, plave, ljubičaste i šarene bobice pune su antioksidansa i flavonoida koji pridonose njihovim zdravstvenim prednostima. Zato ne čudi da se ovo voće nalazi na samom vrhu ljestvica u smislu nutritivnih vrijednosti, antioksidativnih sposobnosti kao i sposobnosti da pomogne u smanjenju rizika od kroničnih bolesti.

Dakle, jagode, borovnice, maline, brusnice i kupine prepune su vitamina C, folne kiseline, kalija i vlakana. Isto vrijedi i za acai, bazgu i goji bobice, koje su također bogate hranjivim tvarima. Brojna istraživanja pokazala su da bobičasto voće pomaže u smanjenju rizika od bolesti srca, određenih vrsta raka i demencije te dijabetesa tipa 2, te pomaže u kontroli sustavne upale koja je povezana s bezbrojnim zdravstvenim stanjima.





Da stvar bude bolja, bobičasto voće možete konzumirati svakodnevno jer postoje zamrznute opcije koje možete koristiti svaki dan, bilo da je ljeto ili zima. Konzumiranjem bobičastog voća napravit ćete si veliku uslugu, a pogodnosti koje ćete osjetiti ako ga konzumirate svakodnevno su gotovo beskrajne, piše Eat This, Not That!.

Evo kako bobičasto voće utječe na vaše tijelo i zdravlje:

Kvaliteta prehrane će se poboljšati

Bobičasto voće predstavlja izuzetno hranjivu biljnu namirnicu koju se preporučuje uključiti u svoju prehranu. Brusnice, borovnice, kupine, maline i jagode karakterizira niska kalorijska vrijednost (oko 60-80 kalorija po šalici svježeg bobičastog voća), ali su bogate raznim vitaminima, mineralima te drugim biološki aktivnim spojevima koji su ključni za očuvanje zdravlja i prevenciju bolesti. Važni nutrijenti u bobičastom voću uključuju vlakna, vitamin C, folnu kiselinu, kalij, mangan, vitamin K, te polifenole poput antocijana i tanina.

Sjajno utječe na vaš mozak

Istraživanja provedena tijekom desetljeća ukazuju na to da konzumiranje bobičastog voća može značajno doprinijeti očuvanju pamćenja i kognitivnih funkcija tijekom starijih godina. Ovo voće ima ključnu ulogu u MIND dijeti, prehrani koja je pokazala smanjenje rizika od neuroloških oštećenja. Prema preporukama MIND dijete, bobičasto voće se preporučuje konzumirati barem dva puta tjedno. Vjeruje se da ovo voće povoljno utječe na zdravlje mozga poboljšavanjem vaskularne funkcije mozga i smanjenjem upala.

Razina šećera u krvi će se umjereno smanjiti

Bobičasto voće, zahvaljujući vlaknima i drugim korisnim bioaktivnim spojevima, pokazuje sposobnost stabilizacije razine šećera u krvi i inzulina. Ova svojstva su važna kako bi se izbjegle visoke i niske razine koje su povezane s povećanim rizikom od metaboličkog sindroma i dijabetesa tipa 2. Na primjer, istraživanje je otkrilo da konzumiranje bobičastog voća kao dijela obroka ili međuobroka s drugim izvorima ugljikohidrata može pomoći u smanjenju razine šećera i inzulina u krvi.









Produljuje vaš život

Drugom studijom provedenom od strane istraživača Harvard School of Public Health, a objavljenom u BMC Medicine, istraživao se unos flavonoida među više od 100.000 sudionika. Rezultati su pokazali da su oni koji su konzumirali veće količine flavonoida živjeli duže. Posebno su borovnice izdvojene kao namirnica povezana s najvećim smanjenjem rizika od smrti. Sudionici koji su konzumirali najmanje 3,5 obroka borovnica tjedno imali su 5% manji rizik od smrti. Autori studije sugeriraju da dodavanje hrane bogate flavonoidima u prehranu, poput borovnica i drugog bobičastog voća, može doprinijeti produljenju životnog vijeka za nekoliko godina.

Oči će vam biti zahvalne

Bobičasto voće posjeduje protuupalna svojstva koja pružaju zaštitu vašim očima od oštećenja uzrokovanih UV svjetlom. Istraživanje objavljeno u časopisu Nutrients otkrilo je da konzumiranje goji bobica povećava gustoću makularnog pigmenta, važnog biomarkera povezanog sa smanjenim rizikom od starosne degeneracije makule, vodećeg uzroka sljepoće među starijim osobama. Goji bobice su izuzetno bogate zeaksantinom, ključnim karotenoidom prisutnim u makuli, koji pomaže u borbi protiv oksidativnog stresa uzrokovanog UV svjetlom.