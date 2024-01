Kirurginja kaže da je vidjela raj pa izgubila sina: ‘Anđeli su mi najavili njegovu smrt’

Autor: Z. K.

Zarobljena ispod nekoliko metara bijesne vode, spinalna kirurginja Mary Neal napreže se da se oslobodi svog prikvačenog kajaka. Ali umjesto panike, gladi za zrakom ili straha, osjećala se… smireno. Dok je njezino tijelo opuštalo, a pluća punila vodom, dr. Neal se molila, Bože, budi volja tvoja. U sljedećem trenutku čujem kako srce staje. I počela je novi život. Ovdje Mary Neal dijeli svoje potresno iskustvo bliske smrti i opisuje pogled na nebo koji ju je ispunio radošću i proveo kroz najrazorniji trenutak njezina života piše womensworld.com.

Nezamisliva tragedija

Dr. Mary Neal je čvrsto pritisnula telefon na uho dok se svijet počeo mučno vrtjeti oko nje. Willie, moj slatki dječače…udario ga je auto…mrtav je.

Dana 21. lipnja 2009. dr. Neal nazvala je svog uskoro 18-godišnjeg sina kako bi mu rekla sretnu vijest da je završila konačni nacrt svoje prve knjige. Trebali su se smijati, slaviti i zajedno proživjeti radostan trenutak, ali umjesto toga, rečeno joj je da je tragična nesreća odnijela Williejev život.

Dok je njezinu sreću zamijenila neizreciva tuga, shvatila je da više nikada neće vidjeti blistavi osmijeh svog sina niti čuti njegov slatki glas. Nikada ga ne bi mogla više zagrliti ili reći posljednji put: “Volim te”.

No, unatoč njezinoj dubokoj tuzi koja potresa dušu, dr. Neal je osjetila kako mala zraka svjetlosti razbija bol i tamu. Znala je, bez imalo sumnje, da je Willie na nebu — gdje nema boli… samo čista ljubav i neizmjerna radost.

Znala je to s potpunim uvjerenjem jer je prije 10 godina dr. Neal rekla da je i sama putovala u raj.

Dr. Mary Neal opisuje svoje iskustvo pod vodom

Naime, jednog sunčanog dana u siječnju 1999. dr. Neal je s prijateljima krenula voziti kajak rijekom Fuy u udaljenom području Čilea. Ubrzo nakon što je zaveslala u brzake koji su se brzo kretali, njezin je kajak skrenuo s kursa, survao se preko strmog vodopada i zaglavio ispod stijene.

Zarobljena pod bijesnom vodom od osam stopa, dr. Neal se borila da se oslobodi, ali težina vodopada bila je prevelika i ubrzo je shvatila… da će se utopiti.









“Oduvijek sam voljela vodu, ali mislila sam da bi utapanje bio jedan od najstrašnijih načina smrti — da bih bila ispunjena panikom, gladom za zrakom i borila bih se” svjedoči dr. Neal. “Možda je to bila moja obuka za kirurga, ali naprotiv, osjećala sam se nevjerojatno mirno.”

Kad je dr. Neal shvatila da neće preživjeti, jednostavno se molila, Bože, budi volja tvoja. “Izgovorila sam Očenaš stotine puta, ali prvi put u životu mislila sam svaku riječ ozbiljno”, priznaje. “Nisam bila vjerski fanatik. Išla sam nedjeljom na susrete. Mogla bih reći: ‘Da, vjerujem u Boga.’ Ali imao sam dobar život, i iskreno, nisam mislila da mi treba Bog. Ali u tom sam trenutku svjesno odlučio reći: ‘Bože, tvoja sam… bez obzira na ishod.’

Baš kad je dr. Neal izgovorila tu molitvu, prisjeća se da je osjetila nevjerojatan mir. “Osjećala sam se kao da me Bog drži”, kaže ona. “Bilo je to kao kad držite novorođenče i jednostavno prelijevate svu svoju ljubav, nade i snove i samo svoje biće u tu malu osobu — ja sam bila kao beba! Osjećala sam se tako čisto i potpuno poznato, voljeno i cijenjeno.”

Pregled života

U svom iskustvu na rubu smrti, Mary Neal se tada prisjeća da joj je prikazan “pregled” njezina života. “Bio je to dio cijelog ovog iskustva koji mi je najviše promijenio život jer ne samo da bih ponovno iskusila događaj iz svog života u stvarnom vremenu, već bih ga ponovno iskusila i iz perspektive svih ostalih uključenih”, opisuje ona.

“To mi je dalo tako duboko suosjećanje i novo razumijevanje milosti jer ako je prije i postojao trenutak kad sam osjetila ogorčenost ili ljutnju, sve je nestalo kad sam shvatila koja je bol ili patnja dovela te ljude do te točke u vremenu,” prisjeća se dr. Neal. “Točno sam osjetila kroz što su prolazili.”

Tijekom pregleda svog života, dr. Neal kaže da je još uvijek bila svjesna svog fizičkog tijela. “Još sam osjećala pritisak vode, plastiku svog kajaka”, kaže ona. “Nikada nisam bila pri svijesti pa u nesvijesti – bila sam pri svijesti pa opet pri svijesti. Vjerujem da su svijet duha i naš svijet, isti. To je jednostavno pitanje perspektive. Drugačija dimenzija.”

Sjeća se da je iznenada osjetila lakoću dok joj se duh odvajao od tijela i lebdjela je iznad rijeke gledajući kako je njezini prijatelji mahnito izvlače na obalu.

“Čula sam svoje prijatelje kako me mole da udahnem i tada sam prvi put pomislila: “Pa, valjda sam umrla!“

Ali dok ih je gledala kako provode oživljavanje, kaže da se pored nje pojavilo 15 blistavih bića. “Bili su presretni što me vide”, prisjeća se ona. “Bili su tu da me dočekaju i bili su preplavljeni ljubavlju, ne samo prema meni nego i čistom ljubavlju prema Bogu. Pozvali su me da ih slijedim… pa to i učinila.”

Kako izgleda raj?

Dr. Neal se prisjeća kako je šetala šumom, okružena grupom “blistavih duša” i bila zadivljena njezinim pojačanim osjetilima. Vidjela je boje koje oduzimaju dah i osjetila zadivljujuće mirise cvijeća i drveća.

“Sve je bilo svih boja odjednom, poput polarnog svjetla”, opisuje dr. Neal.

Zatim se prisjeća kako je došla na prag veličanstvene građevine s kupolom gdje su stotine tisuća drugih duša pozdravile njezin dolazak. “Bilo je kao da je zgrada izgrađena vlaknima ljubavi i bila je tako blistava, tako primamljiva i lijepa. Bilo je prelijepo. Sve što sam želila je biti tamo. Ali dok je sva ta ljubav koja izaziva strahopoštovanje tekla kroz mene, moji mislim da su to anđeli, su mi rekli da nije moje vrijeme.”

Rekli su joj za smrt sina

Dr. Neal se nije namjeravala vratiti. “Imala sam prekrasan život”, kaže ona, “ali čak je i ljubav moje djece, koja je najintenzivnija ljubav koju mogu zamisliti, blijedjela u odnosu na intenzitet prisutnosti Božje ljubavi.”

Ali ona kaže da su blistave duše inzistirale na tome da ona još ima posla na Zemlji i upozorile je da se približava bolna nevolja – da će njezin, tada 8-godišnji sin, Willie, umrijeti prije punoljetnosti. Nekoliko trenutaka kasnije, probudila se na obali rijeke u svom tijelu.

Dug put dr. Neal do oporavka

Dr. Neal je bila u bolnici nekoliko tjedana i imala je više operacija da namjesti dvije slomljene noge. Dok se njezino tijelo oporavljalo, kaže kako se njezin duh borio da se prilagodi fizičkom svijetu. “Tjedan dana nisam se osjećala ni da sam ovdje ni da sam tamo”, kaže Mary Neal. “Nikome nisam rekla za svoje iskustvo bliske smrti jer sam to još shvaćala. Bila sam jednom nogom u Božjem svijetu, a jednom u našem.”

Dr. Neal se također uhvatila u koštac s upozorenjem koje je dobila… da će izgubiti sina, Willieja.

“To zapravo nije bilo potpuno iznenađenje jer je Willie, kada je imao samo 4 godine, rekao da nikada neće imati 18”, kaže dr. Neal. “Rekao bi: ‘Ali mama, takav je plan.’

Mary Neal se ubrzo oporavila i vratila svom životu, te je na kraju počela pisati svoje memoare, Do neba i natrag, o svom iskustvu bliskom smrti. Dok se Willie bližio svom 18. rođendanu, mama puna ljubavi nadala se da se Božji plan promijenio… ali tog kobnog dana u lipnju otkrila je da nije.

“Kada sam izgubila Willieja, bila sam shrvana koliko jedna majka može biti. Još uvijek volim Willieja više nego što sam mogla zamisliti da bih ikoga volljela. Ipak bih dala život da provedem još jedan dan s njim.”

Dr. Neal nastavlja: “Ali također ću reći da sam na svoj najtužniji dan još uvijek ispunjena radošću. Radost i sreća dvije su vrlo različite stvari. Radost nadilazi sve. Zbog mog iskustva na nebu, potpuno vjerujem da su Božja obećanja istinita. To je povjerenje u Boga ono što nam omogućuje da nadiđemo svoju patnju i prođemo kroz bol.”

Dr. Mary Neal pronašla je novu svrhu

Danas dr. Neal nastavlja prihvaćati sve što je naučila iz svog iskustva na nebu i razgovarala je s tisućama drugih koji su imali slična iskustva blizu smrti.

Jedna im je stvar zajednička: “Pouzdano znam da je raj stvaran. Da Bog ima plan nade, milosti i ljepote za svakoga od nas, i vjerujem da su život mog sina i njegova smrt bili dio Božjeg plana,” kaže dr. Neal.

“Pouzdano znam da se smrti ne treba bojati i vjerujem da će Willie biti prvi koji će me pozdraviti govoreći: ‘Dugo ti je trebalo.’ Najviše od svega, pouzdano znam da nas Bog beskrajno voli i da postoji vječnost radosti i mira kojoj se možemo radovati.”