Ona je vidjela raj, prijestolje i čudnovate stvorove na nebu: ‘Otvorila su mi se nebesa’

Autor: Vjera

Znamo li kamo idemo?

Cilj našeg puta na zemlji i svih boli koje prolazimo je – Nebo. Nebo je bilo cilj i samog Isusa Krista koji se baš kao i mi na kalvariji svoje pouzdanje stavljao u obećano mu Nebo.

Nebo od kojeg se cijeli pakao trudi odvojiti čovjeka. Nebo koje nam je obećano u vječnosti. Donosimo viziju svete Terezije Avilske koja je imala tu milost vidjeti Prijestolje Nebesko koje čeka svoja stvorenja.

Sveta Terezija Avilska (1515-1582) pri koncu svojeg životopisa opisala je svoju viziju Neba ovim riječima:





“Poneki put me snađe tako velika želja da se pričestim, te ne znam da li se to može dosta naglasiti. Dogodilo mi se to i jednog jutra kad je tako kišilo te se činilo da se neće moći izići iz kuće.

Kad sam već bila izvan nje, bila sam toliko izvan sebe zbog one želje, da mi se činilo kako bih, sve da su mi i koplja uprli u prsa, bila pošla između njih, a kamoli kroz vodu.

Čim sam stigla u crkvu, zahvatio me je veliki ushit. Učinilo mi se da vidim kako se otvaraju nebesa >>>više na vjera.hr