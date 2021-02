(VIDEO/FOTO) PELJEŠKI MOST SPOJEN S KOPNOM! Prva vožnja mostom nije tako daleko: Impresivnom prizoru svjedočio i premijer Plenković

Autor: V.K

Pelješki most sve je bliže završetku, a danas je napravljen i jedan veliki iskorak. Pelješkim mostom sada se može i prošetati, ali tek na prvih pedesetak metara. Naime, danas je most spojen s kopnom tako što su rasponskom konstrukcijom povezani prvi stup u moru i onaj na kopnu, piše Slobodna Dalmacija.

Završetak cijelog mosta sa pristupnim cestama, vijaduktima i tunelima planiran je za ljeto 2022. godine, ali most bi mogao biti pušten u promet i znatno ranije. Već početkom iduće godine Pelješkim mostom bi mogla proći prva vozila.

Na gradilištu je danas bio i premijer Andrej Plenković kako bi svjedočio spajanju mosta s kopnom.

“Ovo je važan korak u izgradnji Pelješkog mosta koji će sa pristupnim cestama biti dovršen do lipnja 2022 godine. Godinu i pol smo pred funkcionalnim Pelješkim mostom koji spaja jug Hrvatske s ostatkom zemlje što je i naš glavni cilj. Ovaj projekt vrijedan 520 milijuna EUR-a sufinanciran EU sredstvima zaista je od strateškog značaja za RH”, rekao je premijer Plenković.









Predsjednik uprave Hrvatskih cesta Josip Škorić poručio je kako bi most mogao biti potpuno spojen do kraja studenog ove godine, ali da će nakon toga uslijediti opremanje mosta što bi trebalo biti gotovo do polovine siječnja 2022. godine.

Koronakriza je malo usporila stvari, ali unatoč tome, čim most prođe tehnički pregled, njime će moći prometovati osobna vozila do 7,5 tona koja će se preko čvora Brijest spajati na staru pelješku cestu budući da će pristupne ceste biti gotove nekoliko mjeseci kasnije.

Stanovnici Komarne zadovoljni su napretkom, a lokalni dužnosnici smatraju kako će most sigurno doprinijeti gospodarskom razvoju njihovog kraja.









