(VIDEO) KIT GA PROGUTAO, PA POTOM ISPLJUNUO: ‘Odjednom je postalo mračno!’

Autor: L.B.

Američki lovac na jastoge opisao je kako je izbjegao da ga proguta grbavi kit.

Michael Packard priča kako je ronio, kada je odjednom na 30, 40 sekundi, završio u ustima kita, u blizini Provincetowna, u državi Massachusetts.

Nakon što ga je kit ispljunuo, Packard je imao ozljedu dislociranog koljena, piše BBC.

‘Odjednom je postalo mračno’

Unatoč molbama supruge da pronađe drugi posao, on ne planira odustati od svoje 40-godišnje karijere lovca na jastoge Cape Coda.

Grbavi kitovi mogu narasti i do 15 metara i mogu težiti i do 36 tona. Prema informacijama organizacije World Wildlife Fund, njihova globalna populacija je oko 60 tisuća.

“Isplovili smo s našim čamcem u petak ujutro, a uvjeti su bili savršeni”, rekao je Packard za Cape Cod Times.

“Nakon što sam skočio u more, osjetio sam ogromnu grbu i sve je odjednom postalo mračno”, izjavio je za WBZ-TV

Isprva je mislio kako ga je napala velika bijela psina, kojih ima u tom predjelu, no onda je primijetio kako nema zubi oko njega.









“Oh Bože, ja sam u kitovim ustima i on me pokušava progutati. To je to, umrijet ću”, rekao je kako je upravo to pomislio, kao i na svoju suprugu i dvoje djece.

‘Bacio me u zrak’

Potom je iznenada krenuo prema površini, počevši tresti glavu.

“Bacio me u zrak i sletio sam u more. Bio sam slobodan i samo sam plutao tamo. Nisam mogao vjerovati.”

Njegov kolega koji je ostao u čamcu, pomogao mu je popeti se, a Vatrogasna postaja Provincetowna potvrdila je kako su primili poziv u 8:15 ujutro, kako bi pomogli ranjenom lovcu na jastoge.









Grbavi kitovi hrane se širom otvorenim ustima, kako bi odjednom progutali što više plijena, kao što je sitna riba ili plankton, što navodi znanstvenike da smatraju kako je ono što se dogodilo Packardu čista slučajnost. Jedan je stručnjak rekao za Cape Cod Times kako je nečuveno da se dogodi da kit proguta čovjeka.