Svijet se naoružava i sprema za najgore, Hrvatska upozorena: ‘Susjedi rade ispod stola i čekaju mig’

Autor: E.P.

Svjetski mediji koji prate geopolitička zbivanja 2023. su prozvali godinom ratova, a 2024. bi trebala biti specifična po tome što svijet očekuju brojni izbori koji će uvelike utjecati na postavljanje nove međunarodne paradigme. U godini za nama nastavila se invazija Rusije na Ukrajinu, buknuo je neočekivani rat Izraela i Hamasa veći nego svih posljednjih godina, kineska partija najavila je pripojenje Tajvana, a Europa je počela raditi veliki zaokret i naoružavati se pozivati ljude na oružje.

Što se tiče najavljenih izbora, svakako su ključni oni koncem godine u SAD-u čiji bi rezultat mogao značiti povratak nepredvidljivog Donalda Trumpa. U sklopu svjetskih sukoba, važna je situacija u NATO savezu kojega je Trump znao kritizirati te napominjati kako se previše sredstava izdvaja za savez te europske partnerske zemlje strahuju kako bi se SAD mogao sve više povući iz vojnih aktivnosti i utjecaja u svijetu. Ipak, za naš je portal prije nekoliko dana geopolitički analitičar Denis Avdagić podsjetio da je odluku o izdvajanju za NATO donijela Obamina administracija te treba stati na loptu s najavama što će biti ako se vrati Trump.

Bilo kako bilo, Europa je čini se shvatila signale iz SAD-a i ponukana pritiscima od strane Putinove Rusije počela uvelike raditi na oživljavanju gotovo mrtve obrambene vojne doktrine te su neke zemlje najavile uvođenje obaveznog vojnog roka. Što se skriva iza zavjese i radi li se ‘samo’ o odgovoru na ruski utjecaj ili Njemačka i druge europske zemlje znaju nešto što manji europski igrači poput Hrvatske još ne znaju, upitali smo stručnjaka za sigurnost Željka Cvrtilu i stručnjaka za međunarodne odnose Božu Kovačevića.

Europa hoda po ivici

Bivši diplomat i ministar Kovačević smatra kako je Europa što se tiče obrambenih snaga zapuštena te da se države počele uzimati stvari u svoje ruke, neovisno o politici vrha Europske unije i Komisije. “Mislim da je općenito stanje svijeta takvo da su povećani rizici izbijanja rata pa je logično da vlade reagiraju i razmišljaju kako se osposobiti za obranu”, smatra i objašnjava radi li se o reagiranju na rusku prijetnju, ili se Europa sprema za nešto drugo. “Nedvojbeno je odgovor na rusku prijetnju.

Pokazalo se da bogatstvo Zapada u smislu ekonomskih blagodati koje građani imaju nije dovoljno jamstvo da bogati Zapad može pobijediti bogatu, ali ne još uvijek dovoljno bogatu Rusiju. Vidjeli smo da tamo postoji dovoljna snaga vlasti da natjera narod da ratuje. Pokazalo se da ovo u Ukrajini nije kako je Zapad očekivao, kako će uz podršku koja se dala Ukrajini, Rusija izgubiti. Pokazalo se da je ruska vlast sposobna dovoljno dugo ratovati i zato je ovo odgovor na to od strane Europe. Jer u smislu obrambenih snaga, Europa je zapuštena”, zaključio je

Kovačević. Cvrtila smatra kako Europa mora biti spremna za (ne)prilike koje se pojavljuju. “Mislim da je ovo zbog trenutne situacije oko Rusije i pritisak Amerikanaca koji stalno prijete još od Trumpa i očekuju ga za predsjednika. Smatraju da se Europa mora sama postaviti i doći u poziciju braniti se. Vidi se da se zahuktavaju sukobi na Bliskom i Dalekom Istoku, vidite i razmjenu vatre između Pakistana i Irana.Stvari se kuhaju. Europa bi svakako trebala biti spremna. Europa spava, nije dugo bio rat na tlu Europe i normalno da su svi ti sustavi uspavani.

Zapuštena vojska

To smo vidjeli i kad su bili teroristički napadi. Ja to gledam nacionalno i što se Hrvatske tiče, mislim da nemamo baš nekakvu zavidnu situaciju u okruženju, čak i ona države koje su nam navodno prijateljske, vidim hibridna djelovanja na područje RH. Kao što je Mađarska, Italija, koje nisu u nekim otvorenim prijetnjama, ali rade ispod stola neke stvari. Bojim se da ukoliko dođe do nekakvih globalnih poremećaja i miješanja karata na tlu Europe da će ta tinjajuća neprijateljstva eskalirati i Hrvatska mora biti spremna ako hoće opstati kao država”, upozorio je stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila.