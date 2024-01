Evo što za Hrvatsku znači mogući dolazak Trumpa na vlast i kriza demokracije u SAD-u

Autor: Dnevno.hr/E.P.

Bivši predsjednik SAD-a Donald Trump pobijedio je u ponedjeljak svoje suparnike i osvojio prvo republikansko predsjedničko natjecanje 2024. održano u Iowi još jednom potvrđujući svoju dominaciju nad strankom dok traži republikansku nominaciju. Uvod je to u vjerojatno najveću izbornu utakmicu u svijetu ove godine, predsjedničke izbore koji nas očekuju koncem godine.

Za naš su portal vrsni poznavatelj političkih prilika u SAD i saborski zastupnik Domovinskog pokreta Stjepo Bartulica te geopolitički analitičar Denis Avdagić prokomentirali situaciju. Također, osvrnuli su se na to kako bi eventualni povratak Trump utjecao na Hrvatsku i regiju. Bartulica smatra da je očekivana pobjeda Trumpa u prvoj predizbornoj utakmici, no upozorava na krizu demokracije u SAD-u.

“Očekivana pobjeda Trumpa, povlačenje mladog poduzetnika kojim se sučelio će mu pomoći jer je već javno njega podržao nakon toga. Smanjuje se broj kandidata, svelo se na troje. Mislim da će biti veliki pritisak na Rona DeSantisa, teško će i dalje dobivati velike donacije ako ne osvoji neku saveznu državu što nije izgledno”, smatra Bartulica.

Ogromne podjele

Što se tiče stanja u SAD-u, Bartulica tvrdi da nije dobro “Rekao bih da nisu podjele nikad bile dublje. Mislim da nije dobro što se toliko vodi sudskih postupaka protiv Trumpa, to nije u duhu američke tradicije da se pravosuđe koristi kao političko oružje. Radikalizacija je došla zbog pritisaka ljevice i ljudi poput Soroša koji su jako utjecali na izbor odvjetnika i oni su postali sluge interesnih lobija”, smatra. A što bi eventualna pobjeda Trumpa značila za Hrvatsku, a što za regiju, upitali smo Bartulicu.

“Rekao bih da Hrvatska nije ništa učinila da iskoristi vrijeme njegovog prvog mandata. Naša vlada nije se približila Americi. Rekao bih da neki pa i sam Plenković nisu skrivali prijezir prema njemu i to je on sigurno uočio. Ako on ponovno uđe u Bijelu kuću ne bi bilo dobro da to prođe uzaludno jer Hrvatska nije u stanju razviti odnose s takvom zemljom. Moja osobna preferencija je bila više za DeSantisa kao jednog uspješnog guvernera koji je pokazao da zna pobijediti ljevicu i woke korporaciju kao Disney. Vrijeme ipak pokazuje da nema zamaha, možda je trebao pričekati četiri godine drugu priliku, ali to je sada kako je”, smatra.

A na eventualno pobjedu Bidena, Bartulica kaže: “Teško mi je prognozirati da Biden ponovi mandat, to mi je potpuno nezamislivo da on izdrži još jedan mandat. Čak da opet pobijedi, ne može izdržati četiri godine po svemu sudeći i onda je pitanje što će biti. Njegova potpredsjednica je vrlo nepopularna. Koliko god je složena situacija kod Konzervativaca bila, kod Demokrata je još gora. Ali, općenito situacija sa američkom demokracijom nije dobra, zaključio je.

Nešto se zaboravlja

Geopolitički analitičar Denis Avdagić smatra kako nije iznenađenje da Trump kreće s dominacijom za novinaciju. Što se tiče predizbora, nije nikoga iznenadilo. To je po onome što su praktično svi barem malo prate mogli očekivati. Što se tiče povratka Trumpa, prerano je davati precizniju analizu. Jedan bitan detalj koji se zanemaruje, meni je bitno tko će biti njegov kandidat za potpredsjednika ili potpredsjednicu.

Tu je jako bitno ljudi oko njega, tko će biti predstavnik Ureda, savjetnik za nacionalnu sigurnost, to su sve funkcije koje usmjeravaju i oblikuju djelomično politiku ili politike međunarodnu i subregionalnu. Ako govorimo o Hrvatskoj, odnosno susjedstvu jer mi smo dio njihove euroazijske politike, onda tu tek dolazi nekakav zapadni Balkan ili kako ga zovu. Ima onih koji se unaprijed raduju ili se plaše. No, međutim krenuli su raspisivati račun bez krčmara, a njega još nema, ni njegovih konobara”, smatra.









“Jasno je da neki ljudi očekuju njegov dolazak, ali iz vrlo promašenih razloga: Jako je puno onih koji nisu ostvarili niti sebe kao političare, kao vođe, nisu ostvarili nekakve uspjehe i nisu svoje zemlje dovukli do bilo kakvog sigurnijeg položaja i onda je puno lakše očekivati Trumpa i nadati se da će sve uništiti kao neki slon u staklenoj sobi, oni se nadaju da će to biti kaotični Trump koji će uništiti sve postavke koji će reći da su bili u pravu, da treba sve razoriti EU i NATO. To je suština na jedan kafanski način”, rekao je.

Svijet se nije raspao

Smatra da Trump nije bio takav bauk kakvog su mnogi očekivali. “Mi smo već vidjeli Trumpa i njegov prvi mandat, iako je bilo tu mnoštvo poruka, no usprkos svemu i evo tom strahu, svijet se nije raspao za vrijeme njegovog mandata. Nije došlo do globalnog rata, nije se raspao NATO. Nije došlo do sukoba s Rusijom i Kinom, a mi te nekakve stvari danas imamo.

Ali evo SAD je donio odluku o nemogućnosti izlasku iz NATO-a. On kaže ‘dugujete mi 400 milijardi’, sve se vrti oko novca, ne možemo reći da to oduvijek nije neki faktor. Ako ćemo faktografski, to da se previše novca troši na NATO, nije počelo za vrijeme Trumpa. To je počelo u vrijeme Obame i to treba ponavljati. 2 posto za NATO izdvajanje je donijela Obamina administracija”, smatra i zaključuje kako i Demokratima neće biti lako.