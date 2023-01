‘OVO JE SLIKA MEDIJA, VI I VAŠA TELEVIZIJA!’ Poznati novinar napao Milanovića, odgovor je bio strelovit: ‘Dugoročno smo svi mrtvi gospodine Hrstiću’

Autor: I.G.

Predsjednik Republike Hrvatske zoran Milanović za vrijeme davanja izjave za medije žestoko se posvađao s reporterom N1 televizije Ivanom Hrstićem, kojem je rekao da nije novinar već politički agitator. Objasnio je i kako on ne navija za Rusiju naglasivši kako je riječ o ‘mračnoj zemlji’.

“Ovo je slika medija u Europi. Ovo ste vi, i vaša televizija. Ovo što govorite nije istina. Slušam ove gluposti već 20 godina. Ništa nije pojednostavljeno. To su činjenice. Mi bi ovdje moralizirali, a ulazimo sve dublje u sukob s nuklearnom supersilom. Znate li kako takve države gube rat do kojeg im je stalo? Tako da na kraju koriste nuklearno oružje”, rekao je Milanović Hrstiću.

“Vi mi uspoređujete Srbe, ove opančare, koji su se pobunili protiv Hrvatske, s nuklearnom supersilom. Prije godinu dana, kao i sada, neću prestati govoriti o tome. Znate li zašto? Jer za razliku od svih tih ljudi, pa i Orbana, nemam nikakve odnose s Rusima. Nisam ih niti primao.





Predsjednika GAZPROM-a sam na petama okrenuo i poslao iz Banskih dvora. Vidim što se događa i vidim kako sulude emocije i mržnja vode Europu u probleme s kojima se nećemo moći nositi. Koliko god ovo nemoralno bilo, Rusiji je ovo u vitalnom interesu. Vijetnam nije bio u vitalnom interesu od SAD-a. Rusija to tako doživljava”, rekao je.

“Za razliku od vas, ja imam priliku razgovarati sa širim brojem ljudi i vidim razlike podjele u Europi. Mi po ovom pitanju ne možemo razmišljati kao i Mađari koje su Rusi tenkovima pregazili 56. godine. Ovo je opasna situacija. Hrvati nisu mrzili Srbe kao što ovi mrze Ruse”, rekao je Milanović.

‘Netočne procjene’

Na to se reporter Ivan Hrstić nadovezao i napomenuo kako je predsjednik iznosio “krive procjene” u prošlosti.

“Prošlo je godinu dana od kada ste vi počeli s nizom netočnih procjena, pa je teško povjerovati i to što sada govorite”, rekao je reporter N1 televizije Ivan Hrstić i nadodao:









“Govorili ste da Rusija neće napasti Ukrajinu, da nema dovoljno vojnika…”, na što ga je Milanović prekinuo i rekao mu da nije novinar već politički agitator i zamolio ga da nabroji koje su to krive procjene.

“To je Zelenski govorio. I da, Rusija nema dovoljno vojnika. pogriješila je u tome jer je smatrala da će se tamo vlast raspasti. Međutim, Rusija je zauzela kompletan koridor i šanse da se on vrati ja ne vidim nikakve. Koje su to još krive procjene? Moja potpuno kriva procjena je bila da su sankcije protiv Rusije besmislene i da nikada ne funkcioniraju. je li to kriva procjena?”, pitao je Milanović, na što mu je Hrstić odgovorio da dugoročno jest.

“Dugoročno? Dugoročno smo svi mrtvi gospodine Hrstiću. Dugoročno nas nema. Rekao sam da će više štete nanijeti Europi. Na kraju se to nije dogodilo u toj mjeri zbog blage zime, ali čekajmo iduću zimu. Je li to jedna od mojih krivih procjena?”, rekao je Milanović.









“Želite li sada da nabrajam? Upitao je Hrstić.

“Želim, da”, dogovorio je Milanović.

“Nedugo nakon što ste naveli da Rusija neće napasti Ukrajinu rekli ste kako se Ukrajinci brane i činilo se da nemate dojam će to biti uspješno. Sumnjali ste u mogućnost Ukrajine da se obrani”, rekao je Hrstić.

“Bez zapadne pomoći, da. Govorio sam da se brane herojski i žestoko. zato izmišljate?”, odgovorio je Milanović.

‘Vi niste novinar’

“Govorili ste koji su propusti u njihovoj obrani”, rekao je Hrstić.

“Da, jer je Rusija u tjedan dana ušla u 40 posto teritorija zemlje. Nemojte izmišljat, molim vas. Idite tamo konzultirajte se s onim koji vas je poslalo da govorite ovakve gluposti i doviđenja. ne mogu vas tretirati kao novinara jer to niste. Niste niti političar jer nitko nikada nije glasao za vas. Sada ste počeli izmišljati”, rekao je Milanović. ja sam, za razliku od vas, ovdje neutralan. Vi ste debelo pristrani”, rekao je Milanović.

“Ja sam za razliku od vas uvidjelo da će Rusija napasti Ukrajinu”, rekao je Hrstić.

“Ma što ste vi vidjeli? Tko ste vi da biste to vidjeli?”, rekao je Milanović.

“Nisam ja jedini. Iz Pentagona su upozoravali na to”, rekao je Hrstić.

“Ma Amerikanci to uvijek rade. Mi smo američke pudlice u ovoj prči. Dajte to shvatite. ja nisam proveo svoj život i karijeru gurajući Hrvatsku u NATO da bih 20 godina kasnije vidio ovo. Ja sam na tome radio, ne kao novinar, odnosno vi niste novinar, nego samo mikrofon držite u ruci”, rekao je Milanović i nadodao:

“Ovo nije ad hominem. Nisam ja rekao da ste loši u tome što radite, ali niste novinar. To nije novinarstvo. ja sam političar i izabran sam od naroda da radim to što radim”, rekao je Milanović.

“Vi napadate koga god mislite da vam govori nešto u kontru. To ste dokazali već bezbroj puta. Prošli tjedan ste uvrijedili roditelje djece s posebnim potrebama”, rekao je Hrstić.

“Lažete, to je izmišljotina. Nitko se javio nije. Pričate gluposti. Znam, uvijek će se javiti nekakvi takvi manipulatori. Još sam se ogradio i rekao da nemam drugi izraz. Tako se loši ljudi ponašaju prema djeci s posebnim potrebama. Imam ih ja u svojoj neposrednoj blizini. Vidite, vi ste osobni. O tome se radi. Ovo radite da biste se osvetili. Sada ste rekli sve. Imate dijete s posebnim potrebama i sve ovo što pričate je duboko osobno. Pripremali ste se tjedan dana da biste ovo rekli. Ovo je grub posao i morate odvojiti ono što mislite da znate, a ne znate ništa jer svijeta niste vidjeli i nikada niste razgovarali s važnim ljudima. Mi sad ovdje razgovaramo kao ravnopravni sugovornici, a mi to nismo. Ja znam dosta, ali sam amater, a to ste i vi. Još ste ostrašćeni amater, a to nije dobro”, rekao je Milanović.

‘Srce me boli, ne vode njihove sinove na front’

“Ova politika, kao i posao koji ide logikom ‘koliko god treba’, znate tko s tako ponaša? Onaj koji plaća tuđim novcem. Ovi dečki ovdje, to je naš novac. To je naša vrijednost. Mi moramo brinuti o tome. Problem je u tome što sam ovdje najhladniji ja, unatoč temperamentu, a vi i slični ste emotivni, a upravo emotivnost je dovela do ovoga da je Ukrajina ostala bez preko 100.000 glava muškaraca”, rekao je Milanović.

“Ukrajina se brani. Zar se ne bi smjela braniti?”, upitao je Hrstić.

“Nisam rekao da se ne bi smjela braniti. Pitanje je samo koliko ćemo im mi pomoći na ovakav način, jer ovo nije pomoć Ovo je mrcvarenje”, rekao je Milanović.

“Znači trebao je pustiti da ih Rusija porazi?”, pitao je Hrstić.

“Ne, treba ih natjerati za pregovarački stol. To neće biti ugodno”, rekao je Milanović.

“Pa da Rusi uzmu što žele?”, rekao je Hrstić.

“Bojim se da je to početna pozicija. Da, treba poginuti 300.000 Ukrajinaca. Ja to kao čovjek ne mog gledati. Kada gledam te ljude, kao da vidim nas, jer su fizički jako slični. OK? Da, muka mi je dok to gledam. Srce me boli kada vidim da oni koji ih na to potiču nemaju rješenje te da se ponašaju kao hulje jer njihova djeca i gradovi neće gorjeti. O tome se radi. Osjećam svoju moralnu dužnost da to kažem jer gomilu isprepadanih ljudi s dječjim očima to neće reći, a u internim razgovorima to govore. Njihovi gradovi neće gorjeti , njihove centrale se ne gađaju, njihovi sinovi se ne skupljaju po ulicama i ne vode ih na front. Ovo što se događa je pakao. Nisam vjernik, ali sam itekako načitan kada je u pitanju ta literatura i prepoznajem slike iz pakla. Hvala”, rekao je Milanović i završio s izjavom.