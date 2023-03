‘OKITI SE TUĐIM PERJEM!’ Petrov kaže da Vlada krade ideje Mostu: ‘Na brzinu žele napraviti ono što smo predlagali prije sedam godina’

Ministarstvo pravosuđa i uprave donijelo je o nacrt Zakona o plaćama u državnoj i javnim službama koji je izradilo. Prema ovom zakonu, umjesto 300 koeficijenata i 500 dodataka, uvelo bi se 16 platnih razreda, omogućilo bi se napredovanje i nagrađivanje u službi, a uvele bi se i dvije vrste sankcija. Božo Petrov, čelnik Mosta, na konferenciji za medije u Saboru je izjavio da je Most tražio ovaj zakon prije sedam godina.

“U Ministarstvu uprave, koje je tad vodio Most, prije šest godina napravio se akcijski plan, za što je Europska unija u to vrijeme odobrila 880 milijuna kuna. Tada smo tražili da za ista radna mjesta budu iste plaće. I ponudili smo rješenja kojima bi se stimulirao rad, a destimulirao nerad. I još više od toga. Na kraju, HDZ je to spremio u ladicu. I to u ladici stoji šest godina. I tada smo zbog toga izgubili gotovo sto milijuna eura jer ništa nisu napravili”, rekao je i nadodao da, sada kada su prisiljeni promijeniti zakon jer im o tome ovisi novih 700 milijuna eura iz europskih fondova, sada će navrat nanos mijenjati zakon zbog čega im se već i stručnjaci iz radnih skupina žale ukazujući da je nemoguće napraviti kvalitetan zakon u tako kratkom roku.

‘Mi ćemo vas dovesti pred zid, u cajtnot’

Petrov je rekao da su u Ministarstvu uprave, koje je tad vodio Most, prije šest godina napravili akcijski plan za kojeg je Europska unija odobrila 880 milijuna kuna.

“I na kraju će se to napraviti po ustaljenoj praksi – mi ćemo vas dovesti pred zid, u ‘cajtnot’, i vi nećete imati vremena ni o čemu raspravljati te ćete morati birati između zakona, koliko god loše on bude napravljen, i toga da izgubimo 700 milijuna eura. To je politika Vlade. Slažem se s tim, jer smo o tome govorili prije sedam godina. To znači – jednaka plaća za jednaka mjesta, stimulirati rad, destimulirati nerad, ali u to treba uključiti apsolutno sve”, rekao je.

“I ministarstva i agencije, i županijsku i lokalnu razinu. A ne da neki službenik na lokalnoj razini ima veću plaću od službenika u ministarstvu, što je danas slučaj. I naravno, da u svemu tome postoji gradacija ovisno o složenosti poslova i potrebama tržišta, jer imamo dijelove sustava koji nam se urušavaju zato što nemaju dovoljno kvalitetnih ljudi, dok imamo druge dijelove sustava gdje imamo i viška ljudi. Sve to treba uzeti u obzir – kazao je Petrov ističući kako Vlada trenutačno nacrt zakona krije kao zmija noge i namjerno odugovlači sa svim analitičkim podlogama, samim tim i nacrtom zakona, čime onemogućava transparentan uvid u informacije kako bi Sabor i javnost o tome uopće mogli raspravljati”, rekao je Petrov.