‘OBUSTAVLJAMO AKCIJU SPAŠAVANJA!’ Ovako raditi ne mogu: Ogromne napetosti u Turskoj izazivaju probleme

Autor: I.G.

Stravičan potres koji je pogodio područje Turske i Sirije za sobom je ostavio katastrofalne posljedice. Broj smrtnih slučajeva prešao je 24.000, a nagađa se kako bi mogao još rasti. Spasilački timovi pretražuju ruševine pod kojima je i dalje zatočen nepoznat broj ljudi, a više od 80.000 ljudi je ozlijeđeno.

U ovoj dramatičnoj situaciji gotovo svaka država u svijetu poslala je specijalne timove kako bi pomogli žrtvama potresa, no sada je stigla vijest o tome kako su neke države obustavile akcije spašavanja. Tako je austrijska vojska zaustavila sve operacije spašavanja zbog “pogoršanja sigurnosne situacije”.

Kako je poručio glasnogovornik austrijske vojske, došlo je do sukoba između frakcija, no na žalost nije iznijeo detalje. Rekao je da se 82 vojnika iz Jedinice austrijskih snaga za pomoć u katastrofama nalaze u skloništu u južnoj pokrajini Hatay u baznom kampu s drugim međunarodnim organizacijama te da čekaju upute.Poručio je i da su se trebali vratiti u Austriju u četvrtak, ali to se sada razmatra, rekao je glasnogovornik.





“Postoji povećana agresija između frakcija u Turskoj”, rekao je potporučnik austrijskih oružanih snaga dodavši da ima izvješća o pucnjavi. “Nema napada na nas, Austrijance. Svi smo dobro”, rekao je dodavši: “Voljeli bismo nastaviti pomagati, ali su okolnosti takve kakve jesu.”

I Njemačka prekinula spašavanje

Njemačka je također obustavila akcije spašavanja i rad na pružanju pomoći na mjestu smrtonosnog potresa u Turskoj zbog “sigurnosnih zabrinutosti”.

“Njemačka savezna agencija za tehničku pomoć (THW) prekinula je svoje operacije spašavanja zbog promjene sigurnosne situacije u regiji Hatay, objavila je organizacija u priopćenju. “U posljednjih nekoliko sati sigurnosna situacija u regiji Hatay očito se promijenila. Sve je više izvještaja o sukobima između različitih skupina. Timovi za potragu i spašavanje ISAR-a Njemačka i THW stoga će zasad ostati u zajedničkom baznom kampu. ISAR i THW nastavit će s radom čim AFAD ocijeni da je situacija sigurna”, stoji u priopćenju.