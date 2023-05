‘JESTE VI ČULI ŠTO JE ON NAPRAVIO? CIJELU JU JE ZDROBIO!’ Mihaelini roditelji slomljeni pred ubojicom, unuka pita: ‘Ima li mama krevet tamo gdje je sada?’

Autor: Doris Vučić

“Htjeli smo donirati njezine organe da barem neka bolesna djevojčica dobije bubreg, no tijelo naše kćeri bilo je toliko zgnječeno i uništeno da se više ništa nije moglo učiniti”, kroz suze nam govori otac poginule Mihaele H. (26), čiji se mladi život ugasio u stravičnoj prometnoj nesreći u Mandlovoj ulici kada se kasno navečer s dečkom uputila u McDonald’s. Za volanom njezina BMW-a tada je sjedio Jakov V. (25) koji je danas na Županijskom sudu u Zagrebu nepravomoćno osuđen na sedam godina zatvora, a izrečena mu je i mjera zabrane upravljanja motornim vozilom od četiri godine.

Nakon izricanja presude obitelj pokojne djevojke, inače majke trogodišnje djevojčice, u potpunosti je devastirana. Iako znaju da im više ništa ne može vratiti voljenu kćer, ovu kaznu smatraju preblagom. Od šoka su neko vrijeme ostali stajati na hodniku suda, gledajući kako ubojicu svoje kćeri odvode s lisicama na nogama.

‘Unuka svaki dan pita za Mihaelu’

“Sutkinja je rekla kako je on prije nego što nam je ubio dijete počinio 12 prekršaja na cesti. 12 puta je kažnjavan, a vozio je i bez vozačke dozvole. Jeste vi čuli što je on napravio? Cijelu ju je zdrobio, od nje nije ostalo ništa”, neutješna je majka Katica s kojom smo porazgovarali. Iako se Jakov na današnjem ročištu ispričao obitelji i rekao da bi “dao sve da je on na njezinom mjestu”, njegove riječi im baš ništa ne znače.





“Neka ispriča njezinom djetetu kako joj je ubio majku. Malena svaki dan pita za Mihaelu, ujutro kad ustane i navečer kad ide spavati. I što da ja njoj kažem? Da joj je netko ubio majku?”, pita Katica i pokazuje nam posljednje fotografije svoje lijepe kćeri koja je radila kao komercijalistica u banci. Kako će dalje, kaže, ni sama više ne zna…

Pored nje od muke jedva stoji prestravljeni otac Mladen, inače branitelj koji boluje od PTSP-a, koji dodaje kako ga je unuka, dok su stajali pored groba, pitala ima li mama krevet tamo gdje se sad nalazi. Njega pak i dalje noćima progoni jedno jedino pitanje, kako je u svom tom užasu Jakov prošao neokrznut, dok se njegova djevojčica polomila do neprepoznatljivosti.

“Kako je to moguće? Kako?”, tužno će slomljeni čovjek.

‘Sve bih dao… Volio sam ju’

Podsjetimo, Jakov V. je u potpunosti priznao krivnju za tragediju koja se odvila krajem siječnja u sitnim satima kada se s Mihaelom nakon pića u kafiću uputio u McDonald’s u Dubravi. No do restorana nikada nisu stigli. Mihaela je zauvijek zatvorila oči u Mandlovoj ulici nakon što je Jakov izgubio kontrolu nad vozilom, počeo vrludati te se velikom brzinom zabio u stup javne rasvjete. Na mjestu užasa izmjereno mu je 1.57 promila alkohola u krvi.

“Ja bih stvarno htio da sam poginuo ja. Sve bih dao… Volio sam ju”, zavapio je mladić u sudnici prije izricanja presude na koju se ima pravo žaliti.