ISTINA O NAPADU NA MOSKVU! Dronovi najavljuju kontraofenzivu: ‘Sjetite se Bljeska i Oluje, gdje bismo mi došli da smo to učinili?’

Autor: Eduard Petranović

Svjetski mediji preplavljeni su informacija o napadima dronovima na Moskvu, a analitičari su uglavnom pokušali objasniti kako ukrajinski dronovi prolaze rusku obranu.

Vojni analitičar Ivica Mandić je u Dnevniku Nove Tv izjavio kako je to ciljana operacija i namjera da se oslabi ruska protuzračna obrana te raširi ruske trupe.

Ipak, stručnjak za geopolitičke odnose Branimir Vidmarović detaljno je objasnio za portal Dnevno zašto to nije tako i podsjetio na činjenicu koja prolazi ispod radara.





Sustavi jasno podešeni

“Što se tiče teorije da je razvlačenje protuzračne obrane, teško mi se složiti s time zbog toga što mi točno ne znamo koliko je PZO-a bilo angažirano prije rata i koliko ih je odvučeno, jesu li dislocirani prema Ukrajini ili ne, to su sve nagađanja. Stvar je da je moskovski sustav PZO iz vremena hladnog rata podešen da hvata balističke projektile nuklearne, rakete srednjeg i dalekog dometa koju mogu nositi nuklearne bojeve glave, dakle za krupne rakete. Što se tiče manjih stvari poput dronova, nije iznenađujuće da ovakve stvari mogu proći“, objasnio je i podsjetio na slučaj iz 1987. godine.

“Tada je mladi njemački pilot sletio na Crveni trg u Moskvi u maloj Cessni 172 i dokazao činjenicu da njihova obrana jednostavna nije instalirana i fokusirana na manje leteće objekte. Taj čuveni slučaj iznenadio je tada svijet jer je čovjek u aviončiću prošao apsolutno sve sustave PZO-a. To govori o tome da poroznost sustava nije loša nego modificirana da se bavi drugim stvarima.”, rekao je.

Radi li se o početku ukrajinske protuofenzive?

“Čini mi se da je posrijedi od strane Zelenskog opravdavanje pomoći, novca i oružja koje je Ukrajina primila od strane Zapada, nego li nešto supstativno što bi se moglo smatrati početkom ukrajinske akcije”, rekao je.

Upitali smo stručnjaka je li moguće da se oko protuofenzive bruji već pola godine i cijeli svijet ju očekuje i upitali može li to usporediti s hrvatskim pobjedničkim akcijama Olujom i Bljeskom:

“Tako je. To se tako ne radi. Gdje bi bili da smo to sve najavljivali? To nije ni Azerbajdžan radio oko Karabaha. Ima tu PR elemenata u tom stalnom potenciranju protuofenzive. Dalje, Moskva može proglasiti pobjedom što god poželi. Nije jasno gdje je kraj. To vrijedi i za ukrajinsku protuofenzivu, može biti bilo što”, kaže Vidmarović i nastavlja.

Nema detaljnih ciljeva

“To može biti vraćanje dva kilometra teritorija, vraćanje jednog gradića. Bilo što se može prikazati, kao, novac ide kamo treba. S druge strane tu je i moral stanovništva. Zelenski ima društveni faktor budući da je najavljivao da je nešto krenulo na bolje i sad mora dalje tako ići“, rekao je i dodao:









Kad se najavljuje velika kontreofenziva to može biti da vidiš kako se ponaša protivnik, koliko je jak. Zastrašuješ pa vidiš kako reagira. To ima neki svoj taktički učinak. Ali, zaključno, protuofenziva i napadi na Moskvu nisu povezani. To su takve ad hoc eksurzije u moskovsko zaleđe da se pokaže da nisu nedodirljivi, no to nije ništa dugoročno i sustavno”, zaključio je dr. sc. Branimir Vidmarović.