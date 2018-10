Lošo za Dnevno: Kriju vam monstruozan plan! Ovo je pozadina migrantske krize

Migrantsku krizu koja se danima odvija na granici s Bosnom i Hercegovinom, za naš je portal prokomentirao ugledni geostrateg i geopolitičar, admiral Davor Domazet Lošo koji o ovoj problematici godinama progovara. Scenarij kojemu danas svjedočimo, na čuđenje skeptika Lošo je najavio još prije trinaest godina u knjizi ‘Gospodari kaosa’.

”To je jedan globalni plan, namjera je razoriti kršćanski identitet Europe, to je dio te priče iza koje stoje multinacionalne kompanije, ili ono što je danas tako popularno pa se govori duboka država, ili vladari iz sjene. Ona je slijedna, sustavno traje pune tri godine, i ona će se nastaviti. Kada sam rekao da je pripravno 50 milijuna, tada su moje riječi okarakterizirali kao teoriju zavjere, a vidimo danas da je službeno objavljeno da je 70 milijuna potencijalno, što na Bliskom istoku, što u Africi. Naravno, sada je pitanje kako koja država postupa i počima se štititi jer migrantska kriza može se štititi takozvanom doktirnom ježa. Znači, vi skupite bodlje, a svaka država može predstavljati tu jednu bodlju od ježa, međutim, taj jež dirigiran iz Europske unije iz Bruxellesa je bez bodlji, tu i tamo ima koja. Naravno, kada se Italija potpuno ispravno zatvorila onda se otvorio novi pravac koji je ujedno i najopasniji jer iz njega se najbliže dolazi u središnju Europu, a to je ovaj pravac prema BiH, odnosno Hrvatska je tome najizloženija”, objašnjava naš sugovornik dodajući da je prije dvadesetak dana održavao predavanje generalima i visokim dužnosnicima, koje je upitao razigravaju li scenarij da se skupi desetke tisuća migranata u zapadnoj Bosni, što će činiti. Dakako, oni se u takvoj poziciji nisu razigravali, a kriza koju je tada predvidio upravo se sada odvija.

”Kriza će se nastaviti. To je opasno, ono što od nas krije ministar unutarnjih poslova je to da će oni pristupiti humanitarno. Znate što vam to znači? To znači da će napraviti kampove, oni će zatražiti azil, oni će ga davati i tako se potiho naseljavati. To je jedan monstruozni plan koji se krije od hrvatskih državljana. Kriza se može trenutno zaustaviti, da se ne uđe preko ovoga graničkog prijelaza Maljevac, ali ona će se svakako nastaviti. Osim toga, ovo je po meni jedno testiranje koliko i na koji način Hrvatska reagira te koliko može izdržati. Idući put, moguće je da će ih ići trostruko više, što onda učiniti”, pita se Lošo. Kada je pak o testu riječ, po njemu hrvatske institucije na istom su pale te ne postoji toliko niska ocijena koja bi im se mogla dati.

”Oni zatvaraju oči. Koju im je ocijenu moguće dati? Ne može im se dati ništa! Kad nisu prije tri godine postupili i zatvorili granice, prosudili kuda će ići glavni pravci, postupali normalno kao druge države štiteći nacionalne interese i postavljajući ovakve, ili onakve ograde kakvu im se ocijenu može dati? Najbolje bi bilo da se pokupe i odu, to bi najbolje bilo, a ne da ovaj jadni narod i ljude izluđuju s aferom SMS. A iduće godine, 2019.godine, stranci će moći kupovati našu, hrvatsku zemlju, a plodna Slavonija koja ima zemlju, i vodu, i šume hrasta i pijesak se ispražnjuje”, podsjeća naš sugovornik uvjeren da se pozadina ove krize među ostalim krije i u tome da se taj najljepši kutak hrvatske zemlje s velikim potencijalom uzme. ”To je cijela priča i poanta, i afera Agrokor dio je te priče.

Sada kada je Todorićeva firma nestala, postala je nečije drugo vlasništvo. Gdje je sada premješteno to vlasništvo? U Nizozemsku”, odgovara Lošo dodajući da je to pola Hrvatske, te da u tome nema teorije zavjere već je to monstruozni plan koji nam se pred očima odvija dok nas mediji ispiru glupostima. Hrvatska po njemu na nastalu krizu nema adekvatan odgovor te stoga ne vidi na koji bi nam način moglo biti bolje. ”Neće ti ni Bog pomoći, ako sami nešto ne poduzmemo. Cilj je uništiti kršćanski identitet Europe, uništiti kršćansku civilizaciju. Sve druge priče su gluposti. A kada se to napravi, i uništi civilizacija Europe koja je prije svega katolička, protestantska, nakon toga kada Njemačka neće ići u sukob s Rusijom, a neće vidimo to bez obzira što Merkelicu drže u šaci, ide se protiv pravoslavne Rusije, znači trebamo uništiti pravoslavlje”, najavljuje Lošo, a onaj tko to neće vidjeti ne mora vidjeti, on osobno nema dvojbe da je to cilj.

Ima država koje sudjeluju u bodlji ježa, poput primjerice Italije, Austrije, Mađarske, Češke i Poljske, ali treba imati na umu kako njih lome. ”Jeste li se pitali što je Plenković išao kod Macrona i što su oni dogovorili tamo? Dogovorili da ne idemo s Mađarskom, a njemu obećali neku funkciju u Bruxellessu. Što drugo može biti? onda mu se svi dive kako on govori francuski jezik, pa naravno da govori francuski jezik kad je on bio tamo u Parizu, i izbjegao Domovinski rat. Naravno da će govoriti francuski, najbolje da ne govori”, zaključuje Lošo.