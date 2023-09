Dramatično raste broj poginulih u potresu u Maroku: Zgrade se urušavaju, tisuće na ulici

Autor: I.G.

Jak potres u kasnim noćnim satima pogodio je Maroko. Potres je uništio nekoliko zgrada u ovoj afričkoj zemlji i natjerao ljude da napuste svoje domove. Dužnosnici Maroka su potvrdili kako se zna da je 632 ljudi poginulo u katastrofi. Pogođena područja uglavnom su južno od Marakeša, koji je popularno turističko odredište. Ministarstvo je dodalo da su još 153 osobe ozlijeđene i prebačene u bolnicu.

Ključne događaje nakon potresa u Maroku pratite na portalu Dnevno:

‘Vidjela sam kako se zgrade miču’

“Osjetili smo vrlo snažno podrhtavanje i shvatio sam da je potres”, rekao je Abdelhak El Amrani, 33-godišnjak iz Marakeša, za novinsku agenciju AFP.





“Vidjela sam kako se zgrade miču. Onda sam izašla van i tamo je bilo puno ljudi. Svi su bili u šoku i panici. Djeca su plakala, a roditelji su bili izbezumljeni.

“Nestalo je struje na 10 minuta, kao i (telefonske) mreže, ali se onda vratilo. Svi su odlučili ostati vani”, rekao je.

Kaos u Marakešu

Čini se da je grad Marakeš teško pogođen. Njegovo povijesno središte je pod zaštitom UNESCO-a.









Neke zgrade u starom gradu Marakeša su se srušile, rekao je jedan stanovnik novinskoj agenciji Reuters.

Mnogo stanovnika odlučilo je ostati izvan svojih domova u slučaju da grad zadese snažni naknadni potresi.

Geofizički centar Maroka poručio je kako se potres dogodio u području Ighila, u planinama Visokog Atlasa. Magnituda potresa iznosila je 7.2, a geološki institut SAD-a procijenio je magnitudu potresa na 6.8 i rekao da je bio na relativno maloj dubini od 18.5 kilometara.

Planinsko područje

Inače, Ighil je planinsko područje s malim poljoprivrednim selima koje se nalazi se oko 70 kilometara jugozapadno od Marakeša. Potres se dogodio nešto iza 23 sata po lokalnom vremenu.

Lokalni dužnosnik je potvrdio da se većina smrtnih slučajeva dogodila u planinskim područjima, što otežava spašavanje.

Spašavanja u tijeku

Stanovnici Marakeša rekli su da su se srušile neke zgrade u starom gradu, mjestu UNESCO-ve svjetske baštine, a lokalna televizija je prikazala slike srušenog minareta džamije s ruševinama koje leže na smrskanim automobilima. Montasir Itri, stanovnik planinskog sela Asni u blizini epicentra, rekao je da je većina kuća tamo oštećena.

“Naši susjedi su pod ruševinama i ljudi naporno rade na njihovom spašavanju, koristeći raspoloživa sredstva u selu”, posvjedočio je.