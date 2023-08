Potres protresao dijelove Hrvatske: ‘Vibriralo mi je pod nogama’

Novi potres pogodio je dio Hrvatske.

Zemljotres je pogodio u srijedu navečer riječku okolicu, javlja EMSC koji se bavi bilježenjem reakcija korisnika na potrese.

Prema prvim podacima, magnituda potresa bila je 2,2 Richtera, a epicentar 19 kilometara sjeverozapadno od Rijeke, odnosno 15-ak km od Ilirske Bistrice.

