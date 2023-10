Biden stigao u Tel Aviv, Arapi mu okrenuli leđa: Izrael mora odgovoriti na teška pitanja

Američki predsjednik Joe Biden putuje u Izrael kako bi iskazao nepokolebljivu potporu zemlji, a istovremeno vrši pritisak da se olakšaju patnje u Gazi, gdje su zalihe vode i hrane sve manje za stotine tisuća raseljenih ljudi.

Bidenovo putovanje dolazi nakon smrtonosne eksplozije koja je vjerojatno ubila stotine ljudi u bolnici u Gazi. Palestinski dužnosnici okrivili su Izrael koji tvrdi da je eksploziju izazvala raketa Islamskog džihada. Nakon napada na bolnicu, Jordan je otkazao planirani summit između Bidena i bliskoistočnih čelnika.

Vitalna humanitarna pomoć gomila se na zatvorenoj granici Gaze, unatoč diplomatskim naporima da se otvori koridor iz Egipta. Izrael je obećao zbrisati Hamas, islamističku skupinu koja kontrolira Gazu, kao odgovor na terorističke napade 7. listopada u kojima je poginulo 1400 ljudi. Najmanje 3000 ljudi ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na Gazu, prema palestinskim zdravstvenim dužnosnicima.

11:45 Britanski ministar vanjskih poslova: Prebrzo se donose zaključci oko napada na bolnicu

Britanski ministar vanjskih poslova pozvao je na “hladne glave” i ljude da “pričekaju činjenice” nakon sinoćnje smrtonosne eksplozije u bolnici al Ahli u Gazi. James Cleverly kaže da su “mnogi prerano donosili zaključke” o incidentu, upozoravajući da bi “ako bi ovo pogrešno shvatili, ugrozili bi još više života”.

Ubrzo nakon eksplozije, Hamas je izdao priopćenje okrivljujući Izrael. Lokalni dužnosnici rekli su da je u eksploziji poginulo najmanje 500 ljudi. Ali Izrael je rekao da je incident izazvala greška u ispaljivanju rakete palestinskog Islamskog džihada.

Last night, too many jumped to conclusions around the tragic loss of life at Al Ahli hospital.

Getting this wrong would put even more lives at risk.

Wait for the facts, report them clearly and accurately.









Cool heads must prevail.

— James Cleverly🇬🇧 (@JamesCleverly) October 18, 2023