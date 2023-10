Ovo je klaonica: Izrael bombardirao bolnicu, stotine umrle u mukama

Prošlo je jedanaest dana od brutalnog napada Hamasovih trupa na Izrael. Američki predsjednik Joe Biden u utorak dolazi u posjet Izraelu, nakon što su Sjedinjene Države jučer od Izraela dobile jamstva da će pustiti humanitarnu pomoć u Gazu. Predsjednik Biden bit će prvi šef države koji će posjetiti nakon napada Hamasa 7. listopada u kojem je ubijeno oko 1.300 Izraelaca, od kojih su većina civili.

Hamas je objavio da zahtijeva oslobađanje ‘6.000 muškaraca i žena zatvorenih u izraelskim zatvorima’ u zamjenu za taoce koje je uzeo tijekom svojih napada..

Izraelska policija u ponedjeljak je priopćila da počinje naoružavati civile kako bi se brže reagiralo u slučaju napada ili krizne situacije u gradovima diljem zemlje, desetog dana rata Izraela i palestinskog Hamasa.

Hamas je poručio da se ne boji kopnene ofenzive Izraela koji je nagomilao vojsku duž Pojasa Gaze, palestinskog teritorija u kojemu je na vlasti islamistički pokret koji Izrael želi uništiti.

20.15 Al Jazeera: Bolnica u Gazi u plamenu nakon izraelskog napada

Baptistička bolnica Al-Ahli Arabi u gradu Gazi još uvijek gori nakon prijavljenog izraelskog zračnog napada, izvijestila je Al Jazeera.

“Ovdje je situacija stvarno katastrofalna. Pod ruševinama uništenih zgrada još ima ljudi. Medicinski timovi pokušavaju evakuirati unesrećene, no sve je više žrtava u različitim područjima u Pojasu Gaze. Stotine i tisuće”, izvijestio je novinar Al Jazeere.

19.30 Bombardirana bolnica, stotine mrtvih, Hamas proziva Izrael za genocid

Hamas je priopćio da je izraelski zračni napad na baptističku bolnicu Al-Ahli Arabi u središtu grada Gaze rezultirao s najmanje 500 žrtava.

Bolnica je napadnuta bez ikakvog prethodnog upozorenja, javlja Al Jazeera.

Izraelska vojska kaže da još nema pojedinosti o navodnom bombaškom napadu na arapsku baptističku bolnicu al-Ahli u gradu Gazi.

Ministarstvo zdravlja u Gazi koje vodi Hamas tvrdi da je Izrael izveo zračni napad.

Hamas je objavio priopćenje na svom Telegram kanalu kao odgovor na prijavljeni napad na bolnicu u kojem su, kako tvrde njihovi dužnosnici, ubijene stotine ljudi.

“Ovaj strašan pokolj je zločin genocida. Većina žrtava u bolnici su raseljene obitelji, pacijenti, djeca i žene. Napad također razotkriva američku i zapadnu podršku ovoj zločinačkoj okupaciji.

Međunarodna zajednica i arapske i islamske zemlje moraju preuzeti svoje odgovornosti i intervenirati odmah, sada, a ne sutra kako bi zaustavili aroganciju okupacije i njene fašističke vojske i pozvali je na odgovornost za genocid koji je činila za jedanaesti dan zaredom na već blokiranom području”, priopćeno je.

⚡️ #BREAKING Spokesman for the Ministry of Health in Gaza: More than 500 victims were killed in the zionist regime airstrike on Al-Ahli Baptist Hospital #IsraelGazaWar #GazaAttack #PalestineGenocide #غزة_تزحف_الى_القدس #IsraeliNewNazism #PalestineWillBeFree #Gaza 3000… pic.twitter.com/w9yqhbV1Ao

18:45 Hamas: 940 djece ubijeno u izraelskim zračnim napadima na Gazu

Najmanje 940 djece ubijeno je u izraelskim zračnim napadima na Gazu od 7. listopada, priopćio je ured za medije vlade Hamasa.

Rečeno je da broj ubijenih žena iznosi 1032. Ranije je palestinsko ministarstvo zdravstva priopćilo da je u Gazi ubijeno najmanje 3000 ljudi, a još 12.500 je ozlijeđeno.

18:00 Šest ubijenih u zračnom napadu na školu UN-ove agencije u Gazi

Šest ljudi ubijeno je u izraelskom zračnom napadu na školu koju vodi humanitarna agencija UNRWA u Gazi. Organizacija je rekla da su još deseci ozlijeđeni, uključujući osoblje UNRWA-e, a ozbiljna strukturalna šteta je prouzročena školi u izbjegličkom kampu al-Maghazi.

“Brojke će vjerojatno biti veće”, stoji u priopćenju UNRWA-e. Oko 4000 ljudi našlo je utočište u školi, navodi se.

Agencija je napad nazvala “nečuvenim” i iskazom “flagrantnog zanemarivanja života civila”.

“Nijedno mjesto više nije sigurno u Gazi, čak ni objekti UNRWA-e”, rečeno je.

17:00 Plenković sa Židovima

“Osudili smo teroristički napad Hamasa, ali i ponovili važnost pridržavanja normi humanitarnog i međunarodnog prava”, rekao je hrvatski premijer Andrej Plenković nakon radnog ručka s predsjednikom i članovima Svjetskog židovskog kongresa danas u Zagrebu.

Sastanak Izvršnog odbora Svjetskog židovskog kongresa (WJC) održan je u Zagrebu u okviru hrvatskog predsjedanja Međunarodnim savezom za sjećanje na holokaust (IHRA).

16:30 Macron se oglasio

Europa svjedoči rastu “islamističkog terorizma” koji prijeti svim državama, rekao je francuski predsjednik Emmanuel Macron danas tijekom posjeta Albaniji, nakon islamističkih ubojstava profesora u Francuskoj te dvoje Šveđana u Bruxellesu.

Macron je to rekao dan nakon što je 45-godišnji napadač, koji je ustvrdio da je član Islamske države, ubio dvoje Šveđana koji su stigli na nogometnu utakmicu svoje reprezentacije u belgijskoj prijestolnici.

Francuski protuteroristički tužitelj danas je u Parizu objavio da je 20-godišnjak koji je nožem ubio profesora i ozlijedio još troje ljudi u sjevernom gradu Arrasu 13. listopada također privržen Islamskoj državi.

16:00 Izrael ne odustaje

Izraelski ministar obrane Yoav Gallant poručio je militantnoj skupini Hamas, koja je ubila preko 1400 Izraelaca u iznenadnom napadu prije 10 dana, da se predaju ili da umru.

“Ne postoji treća opcija”, rekao je tijekom posjeta bazi zračnih snaga na jugu Izraela. Ministar Gallant je prethodno obećao da će Izrael srušiti Hamas i izbrisati njegove vojne sposobnosti.

Upozorenje dolazi dok se nastavlja izraelsko bombardiranje u Gazi.

15.10 Jordan će biti domaćin summita o Gazi

U srijedu će se u Jordanu održati četverostrani summit, u gradu Amanu, s američkim predsjednikom Joeom Bidenom te egipatskim i palestinskim čelnicima na kojem će se raspravljati o “opasnim” posljedicama rata u Gazi za regiju, objavili su državni mediji.

Rasprave će se usredotočiti na načine za zaustavljanje “rata u Gazi i načine za pronalaženje političkog horizonta koji bi omogućio oživljavanje mirovnog procesa”, stoji u službenom priopćenju.

Jordanski kralj Abdulah također će odvojeno održati trojni summit s egipatskim predsjednikom Abdelom Fatahom al Sisijem i palestinskim predsjednikom Mahmudom Abasom.

Monarh je u utorak upozorio protiv pokušaja guranja palestinskih izbjeglica u Egipat ili Jordan, dodajući da se humanitarna situacija mora rješavati unutar Gaze i Zapadne obale.

Aman, koji je tijekom rata na Bliskom istoku 1967. izgubio od Izraela Zapadnu obalu, uključujući istočni Jeruzalem, zabrinut je da bi širenje nasilja moglo imati posljedice jer veliki postotak jordanskog stanovništva čine Palestinci.

14.50 ‘Visok rizik od eskalacije’

Palestinski diplomat podigao je strasti u Ujedinjenom Kraljevstvu, nakon što je izvijestio o posljednjim podacima o žrtvama od 2850 Palestinaca ubijenih u Gazi i na Zapadnoj obali.

Husam Zomlot, šef palestinske misije u Ujedinjenom Kraljevstvu, upozorio je na brifingu za novinare da je “stvarna brojka žrtava mnogo veća” budući da spasilačke ekipe tek trebaju doći do svih onih koji su zarobljeni pod ruševinama.

Među žrtvama je 1000 djece, rekao je Zomlot, a 50 obitelji “potpuno je izbrisano”. Pozvao je na “momentalni prekid vatre” i uspostavu humanitarnog koridora.

Koliki je rizik od eskalacije sukoba na Bliskom istoku? “Devet od 10”, kaže.

13.50 Zatvorena bolnica u Gazi zbog nestašice goriva

Bolnica u Gazi u utorak je bila prisiljena djelomično zatvoriti zbog nestašice goriva, priopćilo je regionalno ministarstvo zdravstva.

Turska bolnica prijateljstva, u kojoj se nalazi jedina onkološka jedinica u tom području, obustavit će velike dijelove svojih usluga, rekao je njen glavni direktor dr. Sobhi Skik.

“Preostali dio bolnice zatvorit će se najkasnije u roku od 48 sati”, dodao je.

Ranije danas, UN-ova agencija za palestinske izbjeglice UNRWA upozorila je da će sve bolnice u Gazi ostati bez goriva za 24 sata.

12.45 Turska pregovara s Hamasom

Turska je stupila u pregovore s palestinskom militantnom skupinom Hamas o oslobađanju stranaca, civila i djece koje ta skupina drži kao taoce, rekao je danas ministar vanjskih poslova Hakan Fidan.

Reuters izvještava da je izvor iz ministarstva vanjskih poslova rekao da se Fidan u ponedjeljak čuo s vođom Hamasa Ismailom Haniyehom kako bi razgovarali o tom pitanju,

12.20 WHO traži otvaranje humanitarnog koridora

Svjetska zdravstvena organizacija (WHO) priopćila je da treba hitan pristup Gazi radi dostave pomoći i medicinskih potrepština i pritom je upozorila na dugotrajnu humanitarnu krizu u palestinskoj enklavi.

11.40 UN: Izrael čini zločin protiv čovječnosti

Ured Ujedinjenih naroda za ljudska prava poručio je u utorak da bi izraelska opsada Gaze i naredba o evakuaciji mogle predstavljati međunarodni zločin prisilnog premještanja civila.

“Zabrinuti smo da se ova naredba, u kombinaciji s nametanjem potpune opsade Gaze, ne može smatrati zakonitom privremenom evakuacijom i stoga bi predstavljala prisilno premještanje civila u suprotnosti s međunarodnim pravom”, Reuters prenosi izjavu Ravine Shamdasani, glasnogovornice UN-ovog ureda za ljudska prava.

Izraz “prisilno premještanje” opisuje prisilno preseljenje civilnog stanovništva i to je zločin protiv čovječnosti koji je kažnjiv od strane Međunarodnog kaznenog suda.

11.20 Stižu nove snimke bombardiranja dijelova Gaze

“Ratni zrakoplovi IDF-a od jutarnjih sati napadaju područja naselja Zejtun, Rafah, Jabaliju i Khan Yunis, među napadnutim ciljevima su operativni stožeri, vojne infrastrukture u kojima su boravili operativci i skrivali stanove terorističke organizacije Hamas u Pojasu Gaze. IDF nastavlja s napadima u ovom trenutku u pojasu Gaze”, poručila je izraelska vojska i objavila snimku napada.

10.35 Hamas oteo mladića srpskog podrijetla

U terorističkom napadu Hamasa na sjeveru Izraela otet je i 22-godišnji mladić srpskog podrijetla Alon Ohel, čija je majka Idit Ohel, čija je obitelj podrijetlom iz Novog Sada, rekla da je njezin sin otet nakon što je sudjelovao na glazbenom festivalu.

“On je glazbenik i otišao je na festival mira, gdje je bilo oko 2500 ljudi. Oko šest ujutro uslijedilo je masovno raketiranje područja gdje se održavao festival. On i njegovi prijatelji odvezli su se do skloništa, gdje su se sakrili od raketa”, prepričala je ono što je čula od prijatelja svog sina.

Rekao je da je bio u skloništu sa 27 ljudi iste dobi, koji su pokušali pobjeći od raketnog napada.

10.30 Hamas objavio jezivu snimku Izraelke

Hamas je objavio video na kojem se navodno vidi Izraelka, koju su na glazbenom festivalu Supernova oteli i odveli u Gazu. Kako tvrdi Izrael, ukupno 199 taoca su oteli Hamasovci na krvavu subotu 7. listopada.

U videozapisu, koji je objavljen na Hamasovom službenom Telegram kanalu, mlada žena Maya Shem na hebrejskom jeziku se izravno obratila kameri tvrdeći da je iz središnjeg Izraela.

The Israeli prisoner says that she was hit by a bullet and her condition is serious. She is now fine, and Al-Qassam is treating her kindly and providing her with all the necessary care.

#IsraelGazaWar #غزة_الآن #gaza #GazaAttack #IsrealPalestineconflict #hamas #Isarael… pic.twitter.com/1okiw5juBB

— janvi Agrawal (@I_can_endure) October 16, 2023