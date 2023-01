(VIDEO) ‘MA DA SAM TAMO, NABIO BIH GA KOPITOM’! Mamić žestoko udara: ‘Kukavica Antolić napada svojim prljavim udbaškim metodama, to đubre ga je prodalo, a nema pojma’!

Autor: Dnevno.hr/P.V.

Zdravko Mamić odlučio je reagirati nakon što je podnesena kaznena prijava protiv njega i još 40-ak osoba iz kluba.

“Došlo je vrijeme da se psu kaže da je pas, a tatu da je tat! Sve predstavnike medija pozivam na press konferenciju od 12 sati u dvorani Princess hotela Mepas u Mostaru!”, objavio je na svojem Facebooku.

“Zašto sam ja tu? Netko će se pitati koja je moja namjera. Ja želim da to jasno definiramo, da ja od 2015. godine, kad sam uhićen, formalno nisam član niti jednog tijela u Dinamu. Poslije sam bio u ulozi savjetnika, dok nije došla pravomočna presuda, poslije sam bio u ulozi navijača”, rekao je i nastavlja:

“Zašto sam sad tu? Zato što sam silno zabrinut za ono što se događa u Dinamu. Ono što smo jednim dobrim dijelom napravili, bojim se da će se urušiti”.

“Ja sam 1971. godine, točno prije 52 godine, kročio kao nogometaš na Maksimir, došao sa Stojkom među pionire, koji je bio sjajan nogometaš, ali njegova karijera se nije odvila u najboljem tijeku. Igrao je u Kanadi, Americi, Australiji…tad se rodio moj Zoran, ja nemam druge ljubavi nego Dinamo. Dok imam zadnju kap krvi, borit ću se”

“Dinamo je ugrožen kao nikad prije! Rijetko koja situacija me podsjeća kao ovu. Po prvi put se Dinamo ruši kao carstva, iznutra. Nitko ga nije mogao srušiti, niti rivali, Dinamo je opstao. Nema sredstva s kojim ga nisu htjeli srušiti, ali nisu uspjeli”, kaže Zdravko i nastavlja:

“Tko je podigao kaznene prijave? Pa to može biti bilo tko. Ali kukavica Antolić se skriva i gura svoje udbaške metode”









“Barišić je pozvao članove Izvršnog odbora da se odupru odluci Skupštine. Oni kažu da ne priznaju svoje vrhovno tijelo i ulaze u sukob s klubom. Nakon toga što zabrinuti članovi Skupštine vide u kojem smjeru to ide, skupili su 45 potpisa za izvanrednu skupštinu. Barišića je izmanipulirao prljavi Antolić. Skupštinari su htjeli razgovarati, ali nisu mogli, a u tome ima veliku ulogu i moj otac Mirko Barišić, koji je predsjednik kluba.”

“Krešo Antolić je monopolizirao klub, eutanizirao je predsjednicu Uprave, on ih je usisao, on im prijeti, napravio je da se protiv predsjednice Uprave vodi istraga, on je to inicirao ne bi li ih tako eliminirao. On je mozak koji je vašeg kolegu Ognjena Naglića nagovorio da se podnose kaznena prijava protiv predsjednika nadzornog odbora zbog vozikanja s automobilom, a njih 20 iz kluba se voza Mercedesima na račun kluba”

“Antolić u Dinamo želi dovesti i svog nećaka u omladinsku školu, pa kad trener Mijač to nije želio, podnio je prijavu protiv njega da je neko dijete glasao u školu. Prije par godina imao je i nekakvih seksističkih pretenzija prema trenerici Tamari Despot, koja je bila u Plesu sa zvijezdama, te ju je opet prijavio u Heinzelovu te je ona izluđena napustila kluba”









“Pogledajte kako on to prljavo radi protiv mene, kako to majstor radi protiv mene i brata. Pogledajte kako on kleveče, da sam htio napraviti transfer Oršića. Slušajte tog monstruma i lopova što priča. Da stigla je ponuda iz Velike Britanije, Dinamu je trebao novac, ja u tom trenutku imam moć, nemojmo se lagati, svi su za to da se proda Oršić, ja ne dam. Oršić zna da ja ne dam, zove me njegov agent, moli me da ga prodam, rekao sam mu da se ne ljuti, jer ako Oršić ode, Dinamo neće biti prvak. Nazvao me i Oršić, rekao sam mu da ga se ne smije pustiti. I Oršić nas odvede u Ligu prvaka i odvede nas do titule!”

“To đubre je prodao Oršića kad ga nikad nije trebao prodat, za 5,75 milijuna eura. Znate zašto su ga prodali? Jer nemaju pojma o životu, ne znaju kako to ide. Zove me Hucika, taj menadžer, kaže mi da će doći ponuda za Oršića. Rekao sam Branku da ja u Dinamu sad ne predstavljam ništa, rekao sam mu da ja Oršića nikad pustio ne bih i da ga ja ne bih dao za ispod 10 milijuna eura”

“Zamislite, Čačić je u Kataru pričao da mu Oršić ne treba, jer da nema smisla za kombinatornu igru!? I ostavi ga van priprema! Da se mene sluša, ja bi već sad doveo Brekala u Dinamu! Po povoljnoj cijeni bi bio u Dinamu, ali taj gospodin Čačić nema niti želje niti energije da dođe. Dali su Čačiću i novi ugovor da bude sportski direktor i od njega nikakava reakcija!”

“Čačić ugovor? Imao je godinu plus godinu. Taj Antolić je izmanipulirao predsjednika Barišića koji je sve ovo iscenirao, ove dvije dame su to odbile, dok Vlatku nisu izreketarile i onda su morale pristati. Potpisali su mu novi ugovor, duplo veća primanja i to čovjeku koji ulazi u 71. godinu i koji nema energije i strasti nula promila. I to sve nakon što je prekrižio Oršića i nikoga nije doveo. Da sam bio tamo, bih ga nabio kopitom! Mi smo odigrali jednu utakmicu, Hajduk četiri, i on organizira u teškim uvjetima utakmicu i povrijedi mu se najbolji igrač. To su kriminalci!”

Podsjećamo, članovi GNK Dinamo podigli su kaznenu prijavu protiv Zdravka Mamića, ali i 45 članova Skupštine kluba, te još tri člana Nadzornog odbora Dinama.

Dakle, u toj kaznenoj prijavi piše kako su svi oni na popisu zbog “zločinačkog udruženja, znajući za cilj zločinačkog udruženja i njegove kriminalne aktivnosti počinili kaznena djela u sastavu zločinačkog udruženja ili potaknuli drugog na počinjenje kaznenog djela u sastavu takvog udruženja.”

I sve to za kaznena djela zlouporabe položaja i ovlasti, zlouporabe povjerenja u gospodarskom poslovanju, kaznena djela primanja mita i davanja mita, kao i kaznena djela trgovanja utjecajem i davanja mita za trgovanje utjecajem.

U obrazloženju piše kako je Zdravko Mamić i nakon pravomoćne sudske presude – kada je formalno prekinuo pravni odnos s Dinamom – radio kontinuirani pritisak na Upravu kluba koju čine predsjednica Uprave Vlatka Peras, te članovi Uprave Amra Peternel i Krešimir Antolić.

