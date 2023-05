ZA NAVIJAČE SUMNJA NE POSTOJI! Luka Modrić zaslužio je novi ugovor, evo kako su glasovali

Ovo ljeto u Realu bit će jako vruće, jer iako je Perez prije desetak dana bio siguran kako će produžiti ugovore šestorici igrača kojima isti završava na ljeto, stvari su se jako promijenile nakon poraza od Cityja u polufinalu Lige prvaka.

Podsjetimo, Ral i City u Madridu su odigrali 1:1 i svi smo očekivali novu epsku borbu za plasman u finale, a kad ono dogodio se debakl ‘Kraljevskog kluba’ u režiji Pepa Guardiole.

Nakon te utakmice nije se znao koji je od igrača Reala više podbacio, osim golmana Courtois, bez kojeg bi rezultat bio i viši od visokih 4:0.

Tako je španjolska Marca, koja je jako bliska Realu iz Madrida, nakon utakmice svoje čitatelje pitala koji bi od šestorice igrača, kojima istječe ugovor za mjesec dana, trebali ostati među Los Blancosima.

Većina za ostanak

Tako je u glasovanju putem interneta sudjelovalo oko pola milijuna čitatelja Marce, najviše glasova skupio branič Nacho Fernandes, dok su odmah iza njega Toni Kroos i naš Luka Modrić.

Hoće li ili ne Perez udovoljiti navijačima i ostaviti glavne vedete kluba u prošlom desetljeću još jednu sezonu, nismo baš sigurni, jer sve će zapravo ovisiti o igračima koji će ovo ljeto doći na Santiago Bernabeu.

🚨❌ Luka Modrić a été informé que Bellingham arrive et que son temps de jeu diminuera. @Carpio_Marca via @BlancaRemontada pic.twitter.com/DFt4IvL0ro

Ako se pogleda statistički Fernandez je dobio 77 posto glasova navijača Reala, Toni Kroos 73 posto glasova, dok je Luka Modrić dobio 68 posto glasova, za produljenje ugovora na godinu dana.

Blizu našem Modriću je je Marco Asensio, koji je dobio 62 posto glasova, Dani Ceballos je na 60 posto, dok je zadnji Karim Benzema, koji je dobio 58 posto glasova navijača Reala.

Modrić među 15 najboljih

Inače, La Liga i kompanija EA Sports organizirali su izbor “Team of the Season” (Momčad sezone) u kojem su prikupili glasove putem interneta, glasove nominiranih igrača i odbora neimenovanih “stručnjaka”, a bilo je nominirano ukupno 47 igrača iz 17 klubova.

Modrić, je uvršten među 15 najboljih igrača ove sezone u španjolskoj ligi, izvijestio je u petak organizator natjecanja La Liga.

Karim Benzema, Vinícius Júnior, Luka Modrić, Fede Valverde & Eder Militão have been included in the LaLiga team of the season. pic.twitter.com/er0wLeAC4F

— Real Madrid News (@onlyrmcfnews) May 19, 2023