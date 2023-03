‘UMALO ME PREGAZIO AUTOMOBILOM‘! Legenda Barcelone u središtu novog skandala

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Gerard Pique u igračkoj je mirovini još od studenog prošle godine, ali 36-godišnji Španjolac i dalje puni naslovnice. Bio je problematičan i prije mirovine, a sada je stalno po naslovnicama zbog rastave sa slavnom Shakirom.

Još jednom je režirao skandal nakon što je navodno automobilom pokušao pregaziti novinara, koji mu je postavio pitanje vezano baš za njegovu bivšu ženu.

“Imao sam vrlo neugodnu epizodu s Gerardom Piqueom i njegovom novom djevojkom Clarom Chiom Marti (23), koji su me skoro pregazili ” pričao je novinar Jordi Martin.





Puno priče oko razvoda

Novinar je tražio Piquea da prokomentira Shakirinu novu pjesmu, ali bivši branič je to odbio te se uputio u kuću svojih roditelja. Nakon što je izašao, novinar je i dalje stajao na istom mjestu, nakon čega je izbio manji incident.

“Oboje su mi se smijali, vrijeđali me i pravili neugodne gestikulacije” rekao je spomenuti novinar. Već sada bivši par upoznao se za vrijeme snimanja spota “Waka Waka” tijekom SP. u Južnoafričkoj Republici.









Martin je u nastavku razgovora u emisiji kazao kako je Pique svojim izvorima došao do njegovog broja telefona, nakon čega mu je prijetio na jeziv način: “Dobio je moj broj telefona i čak me nazvao i rekao da ću umrijeti, a to nije prvi put.”