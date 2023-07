Đoković pobjesnio, žestoko ga isprovocirao sudac: ‘Radiš li to za svakog tako’?

U napetom finalu Wimbledona protiv Carlosa Alcaraza, u borbi za svoj ukupno osmi naslov na londonskom Grand Slam turniru, Novak Đoković pokazao je dio svojeg zapaljivog karaktera u reakcijama prema publici koja nije bila na njegovoj strani, u obraćanju prema svojem ‘boksu’ u kojem je i Goran Ivanišević, ali i u odnosu prema Fergusu Murphyju, iskusnom irskom sucu u stolcu.

Iako je na ATP Touru i na Grand Slam razini već dugo poznat, Murphy je tek danas dobio priliku imati glavnu sudačku riječ u muškom finalu Wimbledona, a Đokovića je isprovocirao više puta, između ostalog, i dajući mu opomenu zbog prekoračenja vremena prije nego je servirao u ‘tie-breaku’ drugog seta.

To nije sjelo lako velikom srpskom igraču, a žustru reakciju imao je nešto kasnije, u trećem setu, u trenucima u kojima mu je meč bježao iz ruku.

I u toj situaciji radilo se o vremenu koje Đoković uzima prije servisa, a tada se pobunio da se sat koji mjeri prekoračenje vremena pokreće prerano, bez mogućnosti da uzme i ručnik za brisanje prije nego krene mjerenje dopuštenih 25 sekundi prije servisa.

‘Radiš li to za svakog tako?’, zapitao je 36-godišnji Beograđanin irskog suca u ovoj raspravi, a kako je to izgledalo, pogledajte – ovdje.

“If I’m not able to go & get the towel from the ballkid, I have to go & get the towel, but you start the time!”

