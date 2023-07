Đoković nije mogao zaustaviti suze: Teški trenuci za Srbina, a ranije ga izviždali

Naviknut na pobjede, pogotovo na travi Wimbledona na kojoj je posljednji poraz imao još 2017. u četvrtfinalu, i to predajom u drugom setu, Novak Đoković bio je pun emocija nakon što je ovog puta na londonskom Grand Slam turniru naišao na jačeg.

Đokovića je u velikom finalu svladao Carlos Alcaraz, 20-godišnji Španjolac i nova zvijezda na svjetskom teniskom vrhu, sada i s naslovom pobjednika Wimbledona nakon što se Alcaraz ranije već probio na prvo mjesto na svijetu i lani je došao do prvog naslova u karijeri na Grand Slam turnirima osvajanjem US Opena. Puno toga je pred Španjolcem, a slavio je na pobjedničkom proglašenju na kojem su obojicu uzele emocije.

U Đokovićevom slučaju, odjeknule su suze dok je na središnjem terenu Wimbledona bio pred mikrofonom nakon finala. Bili su to teški trenuci za 36-godišnjeg Beograđanina, ali ipak je smogao snage nešto reći, obraćajući se svojim najbližima i svima ostalima.

Posebne riječi dobio je Novakov mali sin Stefan.

“Drago mi je da je moj sin i dalje tu, da se i dalje smije. Hvala na podršci, volim te, zagrlit ću te, moći ćemo se onda i dalje voljeti”, poručio je sedmerostruki pobjednik Wimbledona koji je ostao korak do osme titule.

Za Alcaraza i Đokovića su na proglašenju nakon finala došli posebni trenuci, za mladog Španjolca u velikom slavlju, a za 36-godišnjeg Beograđanina uz razočaranje zbog toga što i ova sezona nije bila njegova.

36-year-old Novak Djokovic 🤝 20-year-old Carlos Alcaraz

The present and the future 🎾 #Wimbledon pic.twitter.com/2WdSkaANuM

— ESPN (@espn) July 16, 2023