SRBE ŠOKIRAO PIKSI, A ONDA SKORO I SUSJEDI! Jedan čovjek ga spasio, a baš ga je zapostavio

Bliži nam se kraju prvi kvalifikacijski ‘prozor’ s nastupima reprezentacija u borbi za Europsko prvenstvo 2024. u Njemačkoj, a u programu utakmica odigranih večeras, među favoritima je težak posao odradila Srbija s 2:0 u susjedskom dvoboju s Crnom Gorom.

U atmosferi u kojoj su Srbi imali puno navijača na svojoj strani, odluka u Podgorici pala je tek u završnici utakmice kada je goste golom za 1:0 pokrenuo Dušan Vlahović nakon akcije u kojoj su ranije sudjelovali Dušan Tadić i asistent Filip Mladenović. Vlahović je u sudačkoj nadoknadi zabio i drugi gol, nakon asistencije Saše Lukića, potvrđujući status glavnog junaka Srbije u ovoj večeri.

Srbija je time došla do maksimalnog učinka nakon prva dva kola u svojoj kvalifikacijskoj skupini. Izbornika Dragana Stojkovića i momčad spasili su golovi napadača Juventusa kojeg je legendarni Piksi ovom prilikom zapostavio, gurajući ga u drugi plan s obzirom na to da je Vlahović počeo utakmicu na klupi.

Stojković je ostavljanjem Vlahovića na klupi na početku susreta šokirao svojim odabirom sastava, po reakcijama dijela medija u Srbiji, a nakon skromnog prvog poluvremena, 23-godišnji napadač ušao je na početku drugog dijela i kasnije donio odluku.

S dva gola u Podgorici, Vlahoviću je to bilo novo upisivanje na semafor u ovom kvalifikacijskom ciklusu. Prije tri dana bio je strijelac u dolasku Srbije do 2:0 protiv Litve u Beogradu, na stadionu Rajka Mitića, poznatom po nadimku Marakana.

Srbija nakon ove pobjede predvodi svoju kvalifikacijsku skupinu sa šest bodova, a na početku svojeg puta, slavio je i srpski glavni rival u borbi za vrh grupe, Mađarska, s visokih 3:0 protiv Bugarske u Budimpešti.

Drugdje u ovoj kvalifikacijskoj večeri, izreka da danas svi igraju nogomet ozbiljno je prijetila Austriji u Linzu, no domaći su ipak došli do 2:1 protiv Estonije uz preokret nakon zaostatka s 1:0 na poluvremenu. Odluka je pala tek u 88. minuti kada je Austrijance razveselio gol Michaela Gregoritscha.

