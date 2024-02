Rukavica izazova u lice Filipu Hrgoviću: ‘Potpiši i idemo se boriti’

Tko će biti sljedeći suparnik Filipa Hrgovića i kada? Ako prihvati najnoviji izazov sljedeći suparnik hrvatskom boksaču, inače prvom izazivaču prema IBF-u mogao bi biti Daniel Dubois.

Riječ je o 26-godišnjem Englezu koji je držao naslov svjetskog prvaka u teškoj kategoriji prema WBA-u između 2022. i 2023. godine. U karijeri je ukupno odradio 22 borbe, a upisao je 20 pobjeda i 2 poraza. Porazili su ga dosad Joe Joyce i Oleksandar Usyk.

“Ovo je borba koju želim odraditi. Saudijci i Frank Warren će otvoriti novčanik kako bi organizirali ovu borbu. Potpiši ugovor i idemo se boriti”, poručio je Dubois Hrgoviću.

Daniel Dubois Sends Message For Filip Hrgovic: “The Daddy is Back!”, Cals For Saudi Showdown https://t.co/ofB0CB9pNa

— Boxing Videos (@boxingvideoscom) February 11, 2024