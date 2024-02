Čuveni hrvatski sportaš je bankrotirao, prodavao je medalje da preživi, a i za stan su ga prevarili

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Nema sportaša koji ne sanja nastup na Olimpijskim igrama. Samo oni najbolji dođu i do medalje, a besmrtni su oni koji uzmu zlato. Hrvatska ih je vidjela mnogo, a jedan od njih je i Nikolaj Pešalov.

Pešalov je za Bugarsku tijekom devedesetih osvojio pregršt trofeja i medalja. Tri puta je bio svjetski, a šest puta europski prvak. Bugarskoj je donio srebro i broncu na OI, a onda je “potpisao” za Hrvatsku. Boško je Pešalova doveo u Hrvatsku i 1998. sredio da dobije hrvatsko državljanstvo. Pešalov je na Igrama u Sidneyju za Hrvatsku uzeo zlato, a četiri godine kasnije u Ateni i broncu.

Međutim, slava je trajala kratko. Nakon nje za čudesnog Pešalova koji je pobijedio i Naima Süleymanoğlua život je u mirovini krenuo nizbrdo. Umjesto da uživa u plodovima rada život ga je udario i zakovao za dno.

Problemi u Splitu

Boško Čavaka za SK je pričao o tome za koliko je Pašalov došao u Lijepu našu: “Sadašnji predsjednik Antun Vrdoljak je bio protiv, kao i pokojni Matija Ljubek, ali na kraju smo dobili Pešalova. Rekao sam Vrdoljaku da ćemo mi otići u Sidney, no bili su protiv. Ipak je na kraju ta odšteta plaćena od strane HOO-a (50 tisuća dolara, iako su Bugari tražili 300 DM) i to par minuta prije početka EP-a u Bugarskoj. Da se to nije dogodilo, ne bi bilo ništa od te priče s Pešalovim.”

Zbog tih uspjeha Pešalov je u Splitu dobio stan, no zbog financijskih problema i nagomilanih dugova 15 godina kasnije umalo je iz njega izbačen. Pešalov je bankrotirao, ostao je bez novca, a čak je prodavao i svoje medalje. Tada je u pomoć uskočio Savez i zaposlio ga kao izbornika juniorske reprezentacije. Ono što je sve šokiralo je to što je tada s vrha saveza smijenio čovjeka koji ga je doveo u Hrvatsku.

Svađa oko njih dvojice nije prestala, a Pešalov iako legenda sporta nije pozvan kao gost na EP 2017. u Splitu: “To je najbolje organizirano EP u povijesti, to su nam rekli i gosti. Pešalov je bio nepristojan prema Krklecu, rekao mu je da laže. I to je jedini razlog. Ja se s Pešalovim nikad nisam posvađao, dapače, još sam mu pomagao oko stana, iako je on od naše države dobio milijuna kuna, od HOO-a i mene privatno, a gdje je taj novac nestao, to morate pitati njega.”

Pešalov nikad nije skrivao u kakvim uvjetima živi. Mnogi smatraju da je sve prokockao, drugi da je iskorišten od strane političara: “Kada sam napunio 45 godina, prosječna plaća u Hrvatskoj iznosila je 5400 kuna koliko i danas primam. Dakle, ta naknada nije pratila porast prosječne plaće koja danas iznosi oko 7500 kuna pa ispada da olimpijska bronca vrijedi više od zlata. Sva sreća da dobivam i bugarsku naknadu, doduše u levima, koja je znatno veća nego hrvatska jer u Bugarskoj se vrednuje svaka olimpijska medalja, a tamo ih imam dvije” govorio je za Večarnji.









Ne ide više prečesto u Bugarsku, ali auto je na registriran u Bugarskoj: “S bivšom suprugom koja živi u Sofiji baš i nemam komunikaciju, no zato, kada god mogu, odem vidjeti sina i kći koja ima i dvije kćerkice pa ih kao djed rado posjetim. Osim toga, na automobilu imam i bugarske registarske oznake jer mi je tamo puno jeftinije produžiti registraciju no što bi to bio slučaj u Hrvatskoj.”

I dalje vode se sudski sporovi oko nekad velikih prijatelja. Što stoji iza svega toga vjerojatno nikada nećemo saznati tko zapravo govori istinu i tko je u pravu u sukobu dva čovjeka koja su obilježila naš sport.









Tužno je vidjeti da jedan olimpijski pobjednik i čovjek koji jedan od najboljih u povijesti svog sporta živi od socijalne pomoći umjesto da uživa u plodovima svog napornog treninga, ali život nekada zna biti okrutan.