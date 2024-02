Trofejni hrvatski izbornik otvorio dušu poslije Srbije: ‘Svašta sam slušao i čitao, nisam reagirao’

Autor: Ivor Krapac

Hrvatska je u polufinalu Svjetskog prvenstva vaterpolista u Dohi, i to nakon sjajne četvrtfinalne utakmice u kojoj su hrvatski reprezentativci svladali Srbiju, a sretan zbog novog koraka, trofejni izbornik Ivica Tucak bio je posebno ponosan na jedan podatak. Hrvatski reprezentativci su od 2005. do danas 10 puta došli barem u polufinale na SP-u.

“Uza sve one velike reprezentacije svijeta, mi smo na prvom mjestu po tom pitanju. Strašno sam ponosan što smo ostali vaterpolska velesila nakon smjene generacija, redizajna koji smo napravili nakon Tokija 2021., to nam nitko ne može osporiti”, komentirao je Tucak poslije plasmana u polufinale.

“Dogodi se neki posrtaj, događa se, ali nakon cijele potrošnje koje smo imali u siječnju u Dubrovniku i Zagrebu, kao i sada ovdje, pa onda da tako dođemo do polufinala. Nekad dobiješ, nekad izgubiš. Mogli smo mi i ovo izgubiti, bilo je sve možda na jednoj lopti, ali sam ponosan i u ovom trenutku tako ispunjen srećom da je to nevjerojatno”, dodao je izbornik.

Pričao o snazi momčadi

Hrvatski izbornik istaknuo je i neke hrvatske junake, tu je u prvom planu bio sjajni golman Marko Bijač koji je srpske reprezentativce dovodio u očaj, no istaknuo je i snagu cijele momčadi za koju smatra da nije neodlučna, kao što se ponekad može čuti.

“Ono što sam ja govorio, ali nisam reagirao zadnjih dana kada sam slušao i čitao, je to da igrači navodno nemaju odlučnosti i tako dalje. Ni govora. Imaju oni itekako hrabrosti i odlučnosti, ali ono što ja želim jest da nam igra ima glavu i rep, da odigramo akciju. To smo radili, to smo imali”, dodao je izbornik.

“Srbiji ja čestitam na fer i korektnoj borbi, viteški odigranoj utakmici. Mislim da je utakmica bila predivna, kao što je uvijek s njima”, naglasio je Tucak, dodajući da je Hrvatska bila spremna za sve što Srbija može ponuditi. Za predstavu svoje momčadi je u zaključku dao visoku ocjenu, uz riječi da je to bilo za minus pet.