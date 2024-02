Jurišao je poznati Hrvat na frontu, iz Beograda je otišao samo u jednom pravcu

Autor: Dnevno.hr/ I.L

Pred hrvatskom vaterpolo reprezentacijom novo je veliko finale. Od 15:30 u Dohi ih čeka bitka za svjetsko zlato protiv starih rivala Talijana. Ivica Tucak još jednom je dokazao svoju trenersku veličinu.

Hrvatska je već osvojila 17. medalju na velikim natjecanjima. Od prve u Atlanti 1996. do zadnje u Dohi prošlo je 28 godina. A 53 posto svih hrvatskih medalja na klupi je potpisao Ivica Tucak. Današnja medalja mu je već deveta kao izborniku.

Tucak je nakon EP u Zagrebu postao izbornik s najviše medalja u našim vodećim momčadskim loptačkim sportovima. Prestigao je i Linu Červara koji je s rukometašima osvojio sedam. Današnja deveta samo potvrđuje njegovu kvalitetu.

Težak put

Njegova karijera je gotovo filmska. Zanimljivo, aktualni hrvatski izbornik trebao početkom devedesetih godina zaigrati za Crvenu zvezdu s kojom je potpisao četverogodišnji ugovor. Ali kada je počeo rat i raspad bivše Jugoslavije odlučio je raskinuti suradnju i napustiti Beograd.

“Nakon godinu dana, u svibnju 1991. godine, pokupio sam se i iz Beograda se vratio u Šibenik. Bio sam u Šibeniku tijekom ljeta, kratko otišao igrati u Švicarskoj, vratio se i tad više nije bilo izbora osim uzeti pušku u ruke i sudjelovati u ratu. Ako me pitate, ponosan sam i na jednu i na drugu epizodu. Zvezda nije bila moja ljubav, niti navijam za Zvezdu, ali je to tad bio iskorak u mojoj karijeri. Bilo mi je divno tada, bila je to dobra ekipa i divno sam se osjećao u Beogradu. Ali, ponavljam, čim su počele te lude godine raskinuo sam sjajan četvorogodišnji ugovor” prisjetio se u Podcast inkubatoru.

Zatim je dodao: “Ja sam živio u Šibeniku, koji je bio pod opsadom i bombama. Ideš na trening u zatvoreni bazen, pa si sutra u skloništu… Bilo je teško trpjeti. Da se sutra opet dogodi tako nešto, ja bih opet uzeo pušku i branio svoj dom i svoj grad! Rekao sam, postoji razlika između napadanja bilo koga i obrane nečeg što je tvoje. Napadati nikad u životu, braniti uvijek.”

Najveću tragediju doživio je 2005. kada je ostao bez svoje trogodišnje kćeri: “To je isključivo moja priča, ne volim o tome govoriti. To je samo moja tragedija i tragedija moje supruge, naša zajednička. Zašto se to moralo dogoditi i zašto na tako bizaran način, na to nema odgovora. Bilo je to jedno najljepše i najdivnije, najpametnije dijete na svijetu” govorio je za Jutarnji.









Nakon svih nedaća i tragedija koje je pobijedio 2012. stigla je nagrada za njegov rad. Hrvatska je uzela olimpijsko zlato u Londonu, a legendarni Ratko Rudić otišao je u mirovinu i ekipu ostavio u najboljim mogućim rukama.

Od tada je Tucak s barakudama u vitrine je stavio svjetsko i europsko zlato, zatim olimpijsko, svjetsko i europsko srebro te dvije svjetske bronce uz jednu europsku. Upravo mu je svjetska bronca iz Barcelone 2013. bila i prva medalja. Parizu će tražiti i ono najveće zlato, olimpijsko.

Uistinu jedan od najboljih izbornika i trenera koje je Hrvatska ikada imala. Ne samo gledajući vaterpolo nego sve hrvatske sportove. Ostati 12 godina trener u Hrvatskoj mogu samo najbolji, a on je jedan od njih.