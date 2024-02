Damir je iz Splita otišao u Srbiju i onda se proslavio, nakon povratka kući podijelio svoju priču

Olimpijska godina je za hrvatske sportaše i sportašice velika zbog napada na odličja u Parizu, a uoči OI, ovaj vikend donosi šansu da nastup osigura i jedna hrvatska reprezentacija, ona muška vaterpolska, s borbom momčadi koju vodi Ivica Tucak za olimpijsku ulaznicu sutra protiv Kine u osmini finala Svjetskog prvenstva u Dohi.

Neki kandidati se već znaju, a ovih dana predstavljaju ih i drugi. U Srbiji je, tako, jedan od putnika u Pariz i 39-godišnji natjecatelj u streljaštvu, rođeni Splićanin Damir Mikec, koji se pod srpskom zastavom do sada najviše proslavio olimpijskom srebrom u disciplini 10 metara zračni pištolj u ljeto 2021. u Tokiju.

Posebna je priča ovog iskusnog sportaša, koji u karijeri ima i jedno zlato te četiri srebrna odličja sa SP-a, a s EP-a najviše pamti pet osvojenih zlata. Dio te priče je i odlazak iz rodnog Splita u Srbiju dok je još bio mali, nakon početka Domovinskog rata, ali i povratak koji pamti dok mu je bilo 19 godina. Taj povratak je za rođenog Splićanina bio vrlo emotivan.

‘Svega sam se sjećao na povratku’

“Prvi put sam se u Split vratio 2003. godine, poslije skoro dva desetljeća. Svega sam se sjećao iako sam otišao kad sam završio prvi razred i krenuo u drugi. Bio sam kod jednog prijatelja i iz centra grada sam došao do tog mojeg kraja Mertojaka, sjetio sam se i školskih dana, pa čak i nekih scena iz vrtića, recimo slikanje s Djedom Mrazom…”, pričao je Mikec jednom prilikom za Kurir.

“Imao sam uvijek veliku želju vratiti se, jake su bile uspomene i emocije. Otišao sam do osnovne škole, bilo je ljeto, trajao je ljetni odmor, a na ulaznim vratima popis prvašića i sjetio sam se se svojih prvih koraka, kako nas raspoređuju u red kada smo ulazili u školu razred po razred, pa pogledam natrag u moju zgradu i tada su krenule suze…”, nastavio je Mikec.

"Sjeo sam na klupu i plakao sam kao kiša. Tu sam se ispraznio i to je bilo baš jako emotivno, osobito zbog toga što je tada i moja majka preminula. Sve se bilo skupilo. Ipak je to bio dio našeg života i tamo više nemamo nikoga", dodao je proslavljeni iskusni sportaš.







Pričao je i obitelji









Pričao je i obitelji

Govorio je i obitelji, o svojim korijenima. “Meni su baka i djed iz Novog Mesta, i tata je Slovenac. Tata mi je bio pukovnik, a i djed je bio oficir. Njih dvojica su imali čak 17 prekomandi. Tako je tata, igrom slučaja, rođen u Bitolju, gdje je živio godinu-dvije, srednju školu je završio u Beogradu, elektrotehničku ‘Nikola Tesla’. Išli su i u Parmenac, djed je tamo bio zapovjednik, pravio je branu. Išli su na sve strane, a tata je završio vojnu gimnaziju u Zagrebu i poslije je dobio službu u Senti. Tu je upoznao majku, koja je isto bila sportašica, bavila se atletikom. Mama je bila prvakinja bivše Jugoslavije u bacanju diska. Bila je perspektivna i čak je atletski klub Crvena zvezda tražio da prije k njima i to je onda bila njezina klackalica – karijera ili obitelj.”

“Međutim, zaljubila se u tatu i već je s 19 godina rodila najstarijeg brata Igora, sada nam je on u Kanadi, godinu i pol potom rodio se i srednji Goran. To je bilo sredinom sedamdesetih prošlog stoljeća i oni su imali malih problema sa zdravljem, bio je to bronhitis ili astma, i postojala je opasnost da to prijeđe u teži oblik. Zato su im preporučivali morski zrak i klimu”, nastavio je Mikec.

“Baka i djed su prodali vikendicu na Cresu i preselili su se u Kaštel kod Splita i onda je tata pokušao spojiti dobro i korisno, pa je tražio da i on ide u Split, da svi budu zajedno. To je i dobio i osamdesete se sele u Split. Jako im se svidjelo tamo, zaista je prelijep grad. Tu je i more i otoci okolo, pa je tata rekao: „To je to, više ne mrdam nigdje.“ Imao je čak plan da kupi jedrilicu od 15 metara, da obiđemo sve otoke okolo. I onda su odlučili da imaju još jedno dijete za stare dane i tako sam se ja rodio kao jedino planirano dijete”, dodao je Mikec u svojoj obiteljskoj i osobnoj priči za Kurir.