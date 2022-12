TUŽNE VIJESTI IZ BRAZILA: Preminuo je legendarni Pele

Danas je nakon duge bolesti preminuo legendarni nogometaš Brazila Edson Arantes do Nascimento poznatiji kao Pele u 83. godini života.

Stanje legende svjetskog nogometa bilo je teško već nekoliko godina, koliko se borio s rakom debelog crijeva, a stanje mu se pogoršalo prije negdje dva tjedna te je hospitaliziran u bolnici u Sao Paulu.

Iako su se svi nadali čudu, poglavito njegova obitelj koja je bila uz njega do zadnjeg trenutka, veliki nogometaš zauvijek nas je napustio danas poslijepodne.

Najveći ikad

Pele je nacionalno blago Brazila, trostruki svjetski prvak s Cariocama, a njegov doprinos nogometu, iako nikada nije igrao u Europi je nemjerljiv.

RIP to one of the greatest to play the game, Pele 🙏 pic.twitter.com/9d5DGsW0AP

— United Zone (@ManUnitedZone_) December 29, 2022