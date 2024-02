Petković nazvao Jarnija klaunom, sada i njega čeka drastična kazna

Pravi potres u hrvatskom nogometu izazvala je izjava Roberta Jarnija, kako će na utakmici između Dinama i Real Betisa navijati za klub iz Seville, što ga je na poslijetku stajalo izborničke funkcije U17 reprezentacije.

“Pa, nego za koga ću navijati? Betis je ipak moj klub, u njemu sam proveo tri prekrasne godine, a u Dinamu nisam igrao. Ne znam tko bi mi to mogao zamjeriti. Ja sam usto i hajdukovac u srcu”, izjavio je iskreno i nepromišljeno Jarni, a prvi je reagirao kapetan Dinama Bruno Petković, koji je nakon što je čuo Robertovu izjavu rekao:

“Stvarno je to rekao? Ako je tako rekao, ako to misli, onda je klaun. Ljudi koji predstavljaju hrvatsku državu, a ne navijaju za hrvatski klub, su obični klauni. Slobodno to napišite. Čovjek koji navija protiv hrvatskog kluba u Europi, a Hrvat je, to je klaun.”

Kazna i za Petka

Kako je HNS promptno smijenio Jarnija s mjesta izbornika, igleda da će i Bruno Petković dobiti kaznu, jer u članku 85. Disciplinskog pravilnika stoji:

1) Igrač ili nogometni djelatnik koji vrijeđa, kleveće ili širi neistine o svom ili bilo kojem drugom klubu, o svom ili suparničkom igraču, nogometnom djelatniku bilo kojeg kluba ili članu nogometnog rukovodstva u bilo kojem tijelu, sucu ili treneru, ili se nasilno ponaša, kaznit će se:

– igrač: novčanom kaznom i zabranom igranja na dvije do šest utakmica i djelatnik: novčanom kaznom i zabranom obavljanja funkcije u trajanju od dva mjeseca do godinu dana.









Ako će se HNS pridržavati vlastitog pravilnika izgleda kako će i Bruno Petković propustit neke od utakmica zbog svoje izjave o Robertu Jarniju, a hoće li tako biti saznat ćemo uskoro.