Nogometna legenda priznala muljažu iz mladosti: ‘Toga me najviše sram, a puno grešaka sam napravio’

Puno toga je prošao u velikoj golmanskoj karijeri u kojoj je igrao s Hrvatima i protiv hrvatskih igrača, a u pogledu unatrag, legendarni umirovljeni čuvar mreže Gianluigi Buffon se ovih dana dotaknuo i jednog slučaja izvan terena. Radilo se o njegovom varanju s diplomom iz srednjoškolskih dana, s priznanjem da je nije zaslužio, već je za nju platio.

“Napravio sam puno grešaka kada sam bio mlad. Ono čega se najviše sramim je kupovina srednjoškolske diplome. Nikada to ne bih više napravio, jer je to nečasno. Ne želim prečicama doći do uspjeha. Ali eto, nisam savršen i mislim da sam zato i blizak s ljudima”, rekao je Buffon, koji je kasnije postao velik na terenu.

Danas 46-godišnjak, slavni nekadašnji talijanski reprezentativac je o svojoj kupovini srednjoškolske diplome pričao dok je bio gost konferencije ‘Campioni sotto le stelle’, odnosno, ‘Prvaci pod zvijezdama’, u Bielli. Govorio je o načinu kako je išao do školskog priznanja skraćenim putem, a kasnije, tijekom karijere na terenu takvih prečica nije bilo.

