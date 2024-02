Mamić juri prema novom braku, o ljubavnoj aferi pričao i čovjek kojeg je otpisao

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Zdravko Mamić u Hercegovini nije besposlen iako fizički više nije u Dinamu, a s padom u drugi plan klupske struje koja se s njime povezivala, oslabio je i njegov utjecaj na Maksimiru. Ipak, čovjek čija se riječ nekad slušala u Dinamu i u hrvatskom nogometu ne miruje poslovno, ali ni na ljubavnom planu, a tu je u prvom planu afera s puno mlađom ženom, preciznije, gotovo 30 godina mlađom Jelenom Planinić, koja se druženjem sa Zdravkom Mamićem hvalila i na društvenim mrežama.

Par uživa zajedno u Hercegovini, u kojoj je Mamić smješten nakon što je iz Hrvatske pobjegao kao prvooptuženik i kasnije pravomoćni osuđenik u aferi izvlačenja novca iz Dinama, a odande dolaze i vijesti o svadbenim zvonima, o novom braku Zdravka Mamića nakon dvije ranije bračne veze.

Bio bi to veliki korak za par koji, barem što se zajedničkog putovanja tiče, ima smanjene opcije kretanja s obzirom na to da bi Zdravko Mamić dolaskom u Hrvatsku morao u zatvor zbog pravomoćne sudske presudbe, pa u Hrvatsku neće. Ipak, njegova ljubavna veza je i u Hrvatskoj više puta bila tema, a nje se javno dotaknuo i nekadašnji izbornik Vatrenih Ante Čačić, dok je lani još bio na klupi Dinama, prije smjene u završnoj fazi protekle sezone.

Nije puno okolišao

Čačić je tada zašao u vode u kakve inače rijetko ulazi, pričajući o Mamićevom privatnom životu, dotičući se i afere sa ženom s kojom su se kasnije pojavile i zajedničke fotografije. “Što se tiče moje energije, nisam još u osmom desetljeću, u sedmom sam kao i on. Međutim, nemam energiju kao on da bih osnovao novu obitelj”, govorio je tadašnji Dinamov trener pred novinarima nedugo nakon što se počela spominjati nova ljubavna veza bivšeg gazde na Maksimiru.

Rasla je i razvijala se ta ljubavna veza u međuvremenu, do mjere da se počeo spominjati i brak, a Čačićeva uloga sa spominjanjem Mamićevog zasnivanja nove obitelji dogodila se nakon što je između njih dvojice puklo. Ante Čačić postao je blizak klupskoj struji koja se u Dinamu okrenula protiv Zdravka Mamića.

Mamić je zbog toga lani u siječnju prozvao Čačića na konferenciji za novinare u Mostaru, tvrdeći da je u paktu s Krešimirom Antolićem koji je tada bio u Upravi Dinama i da zajedno vode klub prema padu. Čačić na to nije ostao dužan u svojem odgovoru, spominjući Mamićevo zasnivanje nove obitelji, ali i svoje principe od kojih ne odstupa, kako je tada kazao.

‘Zahvalan sam mu od srca’

“Ja sam mu zahvalan od srca. Nisam čovjek koji otresa ljude oko sebe, iako se to pričalo o meni. On je sada učinio jednu stvar koja mi je olakšala leđa. On se otresao mene i sada svi oni koji me poznaju, sada znaju da ja imam svoje ime prezime, dignitet i uvijek sam bio svoj”, pričao je Ante Čačić lani pred novinarima, govoreći o čovjeku s kojim je nekada surađivao, no Mamić ga je potom otpisao.









“Nisam s nikakvim Antolićem u paktu, ja sam u paktu sa svojim poslom. Dok radim u Dinamu, radit ću kao da ću ovdje biti sto godina, branit ću interese kluba i struke. Nisam vezan menadžerskim i marketinškim lobijima. Iza mene ne stoji politika, već samo rad i 38 godina trenerskog posla”, dodao je u svojem istupu u kojem su odjeknule i riječi kojima se dotaknuo Mamićevog novog života u Hercegovini, onog privatnog.