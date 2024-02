Europski protivnik Dinama u problemu, prvotimac pred sudom zbog strašnih optužbi

Još je samo devet dana ostalo do prve proljetne utakmice Dinama u šesnaestini finala Konferencijske lige, u kojoj će modri na noge Betisu, trenutno osmoplasiranoj momčadi španjolske La Lige.

Real Betis i Dinamo svoju prvu utakmicu igraju 15. veljače u Sevilli, da bi uzvrat na Maksimiru bio na rasporedu tjedan dana kasnije, 22. veljače u Zagrebu od 18 sati i 45 minuta.

Vijesti iz Španjolske o Betisu kroz zimski prijelazni rok najavljivala su velika pojačanja za Andaluzijski klub, ali u smiraj utakmice protiv Dinama i tijekom kampanje u ligi, nogometaš Betisa William Carvalho završio je na sudu zbog strašnih optužbi.

🚨🚨| NEWS: Real Betis midfielder William Carvalho appeared in a Seville court on Tuesday over an alleged sexual assault.

The 31yo denied the claims, testifying that both sexual encounters with the alleged victim were consensual.

— TS (@TransferSector) February 6, 2024