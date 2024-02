Predstavljen program liste ‘Dinamovo proljeće’, evo što donosi

Bliži se kranjnji rok za prijave lista te predstavljanje programa, struktura i ljudi, kojom bi na izbornoj skupštini GNK Dinama zakazanoj za 2. ožujka, dobili glasove potrebne za ulazak u tijelo kluba, a jedna od njih, takozvana ‘navijačka lista’, u utorak je predstavila svoj program za Dinamo.

Program se sastoji od deset točaka, za razdoblje od četiri godine, a predstavnici sazdani od 25 poznatih poduzetnika, menadžera i akademika u Skupštini Dinama zalagat će se za osvajanje prvog mjesta u HNL-u, kao cilj u svakoj sezoni te igranje u skupinama jednog od europskih klupskih natjecanja i redovito Dinamovo proljeće u Europi.

Lista nazvana ‘Dinamovo proljeće‘ nastojat će pojačati i članstvo, najavili su i ‘aktivno razmatranje povratka bivših igrača koji mogu doprinijeti igrački ili marketinški te razvijanje odnosa s legendama kluba’, a njihovo priopćenje prenosimo u cjelosti.

Dinamovo proljeće

“Dubinska analiza cjelokupnog poslovanja i poslovnih procesa Dinama s posebnim naglaskom na pravni, financijski i porezni status nulta je točka programa liste “Dinamovo proljeće”.

”Lista “Dinamovo proljeće“ zalaže se za moderan, transparentan i učinkovit klub na terenu i u poslovanju, otvoren klub koji pripada svojim članovima te klub koji njeguje gospodsku i građansku kulturu”, izjavio je dr. sc. Mislav Ante Omazić, jedan od kandidata na objavi programa.

U tom programu, prezentiranom u 10 točaka, u razdoblju od iduće 4 godine, skup od 25 renomiranih poduzetnika, menadžera i akademika u Skupštini Dinama zalagat će se za rezultatsku izvrsnost kluba, što znači osvajanje prvog mjesta u HNL-u kao cilj u svakoj sezoni te igranje u skupinama jednog od europskih klupskih natjecanja i redovito Dinamovo proljeće u Europi.









Poseban naglasak stavljaju na jačanje članskog sektora kluba, koji vide kao izvor ne samo podrške, već i prihoda, povratnih informacija, ali i kvalitetnog kadra. Omladinska škola predstavljena je kao budućnost te važan dio jačanja identiteta i temelja kluba.

Novi stadion

”Novi stadion na Maksimiru je strateška točka programa i tražit ćemo aktivno, partnersko sudjelovanje u izgradnji stadiona i trening kampa i jačanje kvalitetne komunikacije Dinama s gradskom upravom Grada Zagreba i Vladom RH, ali i s potencijalnim interesentima za gradnju stadiona”, rekao je Ivan Nauković, član Izvršnog odbora Dinama i jedan od mogućih kandidata za predsjednika.









“Nema većeg kluba od Dinama”, peta točka programa, najavljuje kvalitetnije razvijanje odnosa s legendama kluba, ali aktivno razmatranje povratka bivših igrača, koji mogu pridonijeti igrački ili marketinški.

U timu liste “Dinamovo proljeće” nalazi se nekoliko eksperata za korporativno poslovanje, pomoću kojih žele artikulirati ideju Dinama kao moderne poslovne organizacije s jasno definiranim i digitaliziranim poslovnim procesima te linijama odgovornosti.

Sve to pridonijet će izgradnji pozitivnog imidža i globalne prepoznatljivosti Dinama kroz otvorenost, transparentnost i bolju komunikaciju, koja će rezultirati većom povezanošću s članovima, navijačima i drugim ključnim sudionicima te zajednicom.

Financije

Bitna točka programa je i financijski dio funkcioniranja Dinama, gdje će se zalagati za odgovorno upravljanje prihodima i rashodima radi postizanja veće financijske stabilnosti.

Izbori za Skupštinu Dinama održat će se 2. ožujka od 9 do 19 sati, a glasovati mogu svi članovi kluba koji su platili članarinu za 2023. i do 15. veljače za 2024. godinu. Lista “Dinamovo proljeće” potpise potpore svakodnevno skuplja u Bad Blue Boys Fan Shopu u Ilici 37, radnim danom od 10 do 20 sati te subotom od 10 do 15 sati.

Dosad su ih podržali legendarni kapetan Dinama Slavko Ištvanić, a očekuju se i potpore drugih kapetana i igrača Dinama, kao i poznatih Dinamovaca, piše u priopćenju.

Izborni program:

1. Rezultatska izvrsnost – svake godine prvo mjesto te igranje u jednom od europskih klupskih natjecanja i redovito Dinamovo proljeće u Europi

2. Članovi kao temelj uspjeha kluba – razvijanje članskog kluba

3. Omladinska škola – vrhunska, uspješna i svjetski prepoznatljiv omladinska škola je temelj budućnosti kluba

4. Novi stadion i trening kamp

5. Nema većeg kluba od Dinama – aktivno razmatranje povratka bivših igrača te razvijanje odnosa s legendama kluba

6. Učinkovita i djelotvorna organizacija kluba

7. Dinamo kao globalni brand

8. Odgovorne i održive financije

9. Participiranje i suradnja s domaćim i međunarodnim organizacijama te institucijama

10. Društveno odgovorno poslovanje