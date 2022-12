‘DINAMOVI DRAGULJI, SRCE JE PUNO KAO KUĆA!’ Zdravko Mamić javio se s čestitkom, na jedan raniji napad ‘zaboravio’

Autor: Dnevno.hr/I.K.

Dok Hrvatska slavi i čeka svoje junake na dočeku nakon što sutra napuste Katar, traje i slavlje u taboru Vatrenih s brončanim odličjima sa Svjetskog prvenstva koje završava.

Čestitara ima puno, slavlje je veliko, a sa svojom porukom, javio se i Zdravko Mamić, u novoj objavi na svojoj stranici na Facebooku.

Bivši Dinamov izvršni predsjednik i dalje je u Hercegovini zbog pravomoćne sudske presude zbog koje bi u Hrvatskoj morao u zatvor nakon što je bio prvooptuženi u aferi izvlačenja novca iz Dinama. Ovog puta su također tema bili zagrebački Plavi jer se Mamić i njih dotaknuo u svojoj čestitki.





‘David protiv mnoštva Golijata’

“Treći put u posljednjih sedam svjetskih prvenstava Hrvatska se penje na postolje u konkurenciji 211 zemalja. Zemlja od 3,5 milijuna stanovnika. Drugi put u četiri godine osvajamo medalju. David protiv mnoštva Golijata”, stoji u čestitki na Mamićevoj stranici na Facebooku.

Potom je slijedilo skretanje prema maksimirskom klubu.

“Devet igrača Dinama večeras je igralo u utakmici koja Hrvatskoj donosi novu svjetsku broncu, a oba strijelca su Dinamovi dragulji”, istaknuo je Mamić, misleći na Joška Gvardiola i Mislava Oršića, po jednog bivšeg i sadašnjeg dinamovca.

“Srce puno kao kuća. Bravo Daliću, bravo momci! IGRAJ MOJA HRVATSKA!”, zaključio je Zdravko Mamić u svojoj objavi.

Zanimljiv je posljednji dio Mamićeve objave, onaj u kojem stoji ‘bravo momci’, s obzirom na to da je jednog od važnih momaka u momčadi, kapetana Luku Modrića, lani napao ružnim riječima dok je u Hercegovini bio gost nogometnog ‘podcasta’ u Podcast Inkubatoru.









Bivši Dinamov izvršni predsjednik, još uvijek utjecajan na Maksimiru i na hrvatskoj nogometnoj sceni, tada je Modrića prozivao zbog toga što smatra da je kapetan Vatrenih jače trebao javno istupiti u njegovu obranu – iako je dodao da za Modrića i dalje navija.

“Ono što ne razumijem je njegova šutnja, meni je to huljski, to nije muški. Ne razumijem kako nije u Zagrebu sazvao ‘presicu’, lupio po stolu i rekao, p… vam materina, Mamić nije lopov”, pričao je Zdravko Mamić tada o Modriću, s gostovanjem u Podcast Inkubatoru lani u travnju.

“Ja sam se odrekao svojih budućih potraživanja, samoinicijativno sam raskinuo ugovor s Modrićem. Pogledajte što se onda dogodi, ja budem optužen, a jedini ugovor koji je postojao bio je između Modrića i Dinama”, pričao je Mamić o svojim odnosima s Modrićem.









“Ti Modriću čija riječ ima težinu, umjesto da kažeš da tvoj drugi tata pati, Modriću, pa kako možeš spavati, Bog te j…?”, dodao je tada Mamić, psujući Boga.

Puno toga se u međuvremenu baš promijenilo, jer je Zdravko Mamić lani u travnju napadao i hrvatsku reprezentaciju. “Niti reprezentacija dobro igra, niti ima dobru atmosferu”, pričao je tada, zazivajući ulazak nekoliko tadašnjih i ranijih dinamovaca koji su se u međuvremenu svojom kvalitetom probili do Vatrenih, poput Joška Gvardiola, Borne Sose i Lovre Majera.

“Ne smije doći do toga da izgubimo kult reprezentacije što je problem koji muči naše susjede Srbe, oni to nemaju. Mladi igrač mora biti spreman na to da Modriću nosi stvari, treba biti spreman nositi sve, a ne da digne nos”, dodao je još Zdravko Mamić tada, a sad se našao među čestitarima…