Neki su bivšeg izbornika optužili da se nije radovao hrvatskoj vojsci u Kninu, a onda im je pokazao

Autor: Andrija Kačić Karlin

Hrvatski navijači opet luduju zbog vaterpola, taj je sport toliko toga dao ovoj naciji, a sad se polako nadamo možda i novom tronu! No polako, prvo treba odraditi Francusku, izboriti finale…

Kad je vaterpolo u pitanju, tu je Hrvatska visoko na listi. Pa i u bivšoj Jugoslaviji bez Hrvata se ništa nije moglo, jasna stvar. Tko su velikani, treneri, izbornici koje pamtimo? U ovom poglavlju prisjećamo se apsolutne legende! Ratko Rudić legenda je svjetskog, hrvatskog, pa i vaterpola bivše države. Nema uspješnijeg trenera na svijetu. On je trener koji ima najviše trenerskih nastupa na Olimpijskim igrama (9) pod najviše zastava (5), i sve to uz najveći raspon godina (28) između svog prvog (1984) i posljednjeg (2012) olimpijskog zlata. I on je tema našeg feljtona, a trenutak je pravi, povodom vaterpolo Eura, a koje je u tijeku u Hrvatskoj…

Rođen u Zadru gdje je i počeo igrati vaterpolo, u Zagrebu je upisao studij arhitekture, potom je kao vaterpolist otišao u Beograd, bilo je to 1971. godine. Bio je igrač Partizana, trener i izbornik reprezentacije bivše države. Do 1990. godine je živio u Beogradu. Od 1990. do 2000. godine živio je u inozemstvu, pa je znao o tome reći:

Velikan na vrhu i sukob

“Ja sam tada imao čvrst ugovor s talijanskim savezom. Mene tih godina nitko, do vremena Perice Bukića, uopće nije zvao u hrvatski vaterpolo, a kada sam dobio prvi poziv, otkazao sam ugovor s Amerikancima i stigao sam kući”.

Iako nikad nije provocirao, zacijelo mu nije bilo lako kada ga je napadao tadašnji predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora Antun Vrdoljak. Kao izbornika Italije na Olimpijskim igrama u američkoj Atlanti. Vrdoljak je grmio…

“Svo to zlato, sve te sportske medalje ne vrijede pobjede na Maslenici! Žao mi je što Ratko Rudić nije bio s nama i radovao se podvizima na južnoj fronti, ulasku u Knin, povratku Hrvatske u Podunavlje. Ti se, Rudiću, tome nisi veselio, a to ti je sto puta, milijardu puta, više od svake kolajne”!

Teške riječi

Što je napravio Ratko Rudić? “Ja sam to prijavio MOO-u i Talijanskom olimpijskom odboru. Bila je to sramota za HOO, pa tako i za gospodina Vrdoljaka osobno”, poručio je to.









Bilo je to još sukoba. Jednom prilikom je Vrdoljak izjavio da je „Rudić najveći svjetski vaterpolski trener, ali i da se vaterpolom ozbiljno bavi tek pet zemalja”. Isto, Rudić se nije previše uzrujao:

“Vrdoljak je ili zlonamjeran ili nedovoljno informiran. U vaterpolu postoji desetak zemalja koje se uvijek bore za medalju, za razliku od nekih drugih momčadskih sportova. Nažalost, vaterpolo možda nije toliko zastupljen kao neki drugi sportovi, ali jako je popularan”.

Fantastičan uspjeh

A kada je Perica Bukić uspio dovesti Ratka Rudića na poziciju hrvatskog izbornika, isto je bilo buke, no Rudić je svojim radom i uspjesima sve ubrzo ušutkao. Možda je najteže bilo samom Perici Bukiću koji je bio najviše podložan kritikama:









“Moram zahvaliti svojim suradnicima unutar Saveza što smo moje i njihove prijedloge razmatrali i usvajali konsenzusom i što dosad, da kucnem u drvo, nismo pogriješili. Imali smo fantastičan uspjeh s Ratkom Rudićem, ali dobro ste rekli, nije ga bilo lako dovesti, čovjeka pod kojim je Hrvatska osvojila europsko i svjetsko zlato. Jer, on je ipak u Hrvatsku došao u situaciji kad je imao jedan sukob s pojedincima iz vrha hrvatskog sporta, ali još je veći otpor dolazio iz politike.”, otkrio je i dodaje:

“Rudića sam vratio iz Amerike i imao sam dosta nerazumijevanja u svojoj namjeri dovođenja njega u Hrvatsku, pa čak i u čitav niz navrata 2005. i 2006. godine, kad nismo osvojili medalje, vršili su pritisak na mene da ga smijenim! Posebice nakon Pekinga 2008. godine, pa čak i nekoliko tjedana uoči Olimpijskih igara u Londonu gdje će osvojiti zlato. Tu je bio čitav niz oponenata koji su pametovali, koji su najbolje znali, ali kod mene nije bilo nikad dileme kad je Ratko bio u pitanju”.

Perica Bukić i danas zna razloge zašto je toliko žudio za Rudićem: “Točno sam znao što on može dati kad je u pitanju hrvatski vaterpolo. I on je dao nezamislivo puno, ne samo vezano za medalje, on je uspostavio jedan čitav sustav funkcioniranja. Dao je na važnosti cijelom stožeru, posložio je sustav koji traje do danas, koji je nastavio primjenjivati Ivica Tucak. Nije bilo lako niti Tucka postaviti, ali potvrdio je svoju vrijednost uz probleme koje je imao vezano uz igrače koji su imali problema s otkazima, bolestima, kažnjavanjima”.

Nije pogriješio, bio je to potez koji se sve promijenio, potez koji se pamti. Hrvatska će biti i ostati ponosna na njega i njegova djela, djela koja će ostati zauvijek. Dovoljno je sve pobrojati, brojka od koje se vrti, toliko je bio dobar…