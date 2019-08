KRV NIJE VODA: Mate Šimunović dobio nasljednika

Autor: Dnevno

Kada je Mate Šimunović 1928. krenuo na put s psom Globusom vjerojatno nije ni sanjao da će za 19 godina prevaliti put na pet kontinenata dugačak 360 000 kilometara. Za usporedbu o kakvom se podvigu tu radi uzmite da je zamišljena linija koja dijeli planet na sjevernu i južnu polutku dugačka 40 000 kilometara.

Mate je rođen u mjestu Stilja kod Vrgorca, samo 89 kilometara od Omiša odakle je junak naše priče Vedran Bađun. Rođen je 4.8.1975. u Splitu a za sebe kaže da je odrastao u “spoju mora, rijeke , planine, kanjona i otoka“. Putuje, piše i fotografira ali to ni približno nije sve iz Vedranova bogatog opusa. Sportom se počeo baviti “od kada zna za sebe” a prva ljubav mu je muay thai kojim se dugo bavio a onda je oko bacio na drugu borilačku disciplinu sa elementima plesa – capoeiru angolu. Borio se na Tajlandu pa po muay thai pravilima, odgajao je nove borce ali uspjeh u standardnom smislu nikad ga nije zanimao:

“ Ako mislite na nekakve svjetske titule onda sam neuspješan jer me nikada nisu zanimale . Jenostavno sam rođen bez želje za titulama. A za svoj gušt sam se borio dok mi je bio gušt”.



Da u borilačkim vještinama pliva kao ko’ u vodi riba dokazuje sljedeća izjava:

” Nisam trener kick boxa već tajlandskog boksa. Za mene je kick box jedan kupus u kojem je udrobljeno sve i svašta. Discipline kao što su glazbene forme semi contact, light contact, light kick se stavljaju u isti koš sa full kontaktom, low kickom i K1 style. To je apsurd da se sve zove kick boxing”.

Svoje bogato poznavanje borilačkih vještina Bađun je okrunio postavši sudac za FFC organizaciju no dugoročno ga ni to nije moglo zadržati kao ni bilo koji drugi okvir.

Vedran je završio jednu od najtežih obuka koja postoji a to je obuka za komandosa, kao Sylvestar Stalone ali bez glume i efekata, i kao takav bio je pripadnik hrvatskih specijalnih postrojbi. Već ovo što je navedeno je dovoljno da prosječan komformista “procijeni” kako je priča o Vedranu prenapuhana, autentična ili nešto trećo a pravu dubinu kojom raspolaže ovaj izniman čovjek nismo još ni zagrabili.

U kronološki pomiješanom nizu događaja i iskustava čovjeka koji je “sve to odjednom” valjalo bi spomenuti da je Vedran radio kao rejnđer u zaštičenim krajobrazima Splitsko dalmatinske županije. Tek kada sve sumiramo dolazimo do točke u Vedranom životu u kojoj se sve doima pomalo nestvarno, kao da iz neke paralelne stvarnosti dolazi lik kojem je sve to bilo pre lako pa se odlučio ni manje ni više nego “lutati po svijetu” njegovim neutabanim stazama. Iz neistraženih područja Amazonske prašume povremeno objavljuje svoja iskustva među kojima su susreti sa piranjama, zmijama, komarcima, šamanima i samim sobom! Ekstreman fizički i psihički napor kod ovoga čovjeka se doimaju kao jutarnji ritual pred odlazak na posao – teško je jer ti fali još tih petnaest minuta sna ali znaš da moraš naći snagu iz sebe da ustaneš iz kreveta i još moraš paziti da ne staneš na lijevu nogu. Možda je tajna Bađunovih podviga u tome što u njih ulazi bezrezervno, sa strašću – baš onim sastojkom koji nedostaje suvremenom čovjeku a nagrada je uvijek nova doza životnog elana koja mu omogućava da kroz život plovi a ne luta.