Hrvatska do finala preko drame petaraca, autsajder je baš namučio Barakude

Autor: Dnevno.hr/K.I.

Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija plasirala se u finale Svjetskog prvenstva u Dohi svladavši u polufinalu Francusku sa 17-16 (3-2, 3-3, 3-1, 2-5; 6-5) boljim izvođenjem peteraca.

Trostruki strijelac za Hrvatsku bio je Loren Fatović s tri gola, po dva su dodali Jerko Marinić Kragić i Kostantin Harkov, dok je za Francusku tri gola postigao Alexandre Bouet, a po dva su dodali Thomas Vernoux, Romain Vernoux i Enzo Khasz.

Iako je kapetan Marko Bijač sjajno branio tijekom čitavog susreta, nije obranio niti jedan od pet peteraca u raspucavanju, pa je izbornik Ivica Tucak povukao dobitnički potez i umjesto Bijača na vrata poslao Matu Anića koji je u šestoj seriji obranio udarac Khasza za plasman Hrvatske u finale.

Hrvatska će u subotu u finalu od 15.30 sati igrati protiv Italije koja je u prvom polufinalu svladala Španjolsku sa 8-6.

HRVATSKA – FRANCUSKA 17:16 nakon peteraca, (11:11)

HRVATSKA: Bijač, Vrlić, Burić, Harkov, Žuvela, Lazić, Fatović, Lončar, Lazić, Biljaka, Vukičević, Marinić Kragić, Anić

Izbornik: Ivica Tucak









FRANCUSKA: Fontani, Khasz, T.Vernoux, Bjorch, R. Marion Vernoux, Bodegas, Crousillat, Dubois, Saudadier, Bouet, D. Živković, Vanpeperstraete, De Nardi

Izbornik: Florian Bruzzo

—————————————————————————









PRIJENOS UŽIVO

PETERCI

-Nova serija, opet Marinić Kragić. Sada na naš gol umjesto Bijača ide Anić. i brani Khaszu. Hrvatska je u finalu. Pogodio je Tucak izmjenom vratara i Anić je obranom donio borbu za naslov protiv Italije. Utakmica je na rasporedu u subotu.

-Vukičević zabija, ali i Bodegas. Deset uspješno izveden ih peteraca.

-Žuvela zabija, Marion uzvraća.

-Burić je siguran, ali i Vernoux.

-Zabija Fatović, ali i Bouet.

– Marinić Kragić siguran je za Hrvatsku, uzvraća Khasz.

ČETVRTA ČETVRTINA

8′ – Khasz zabija za 11:11 iz teške pozicije. Završilo je 11:11. Raspucavat će se peterci za plasman u finale.

8′ – Fatoviiiiić! Kakav potez, Hrvatska zabija za vodstvo 52 sekunde prije kraja.

7′ – Kakva drama. Rezultat je 10:10, do kraja nešto više od minute. Tucak je pozvao minutu odmora.

6′ – Francuska je izjednačila na 10:10, Bouet je zabio svoj treći gol.

5′ – Novi napad koji Hrvatska nije uspjela iskoristiti. Pucao je Kharkov, ali lopta odlazi pokraj gola. U idućem napadu Francuske zicer skida Bijač.

4′ – Opet su Francuzi na jedan gol zaostatka. Strijelac je Vernoux iz peterca.

3′ – Hrvatska je imala plus 3, Francuzi su se vratili na minus jedan i sada je zabio Burić i vratio na plus 2.

2′ – Izgubljena lopta Hrvatske i Francuska zabija preko Boueta s igračem više.

1′ – Hrvatska nije uspjela iskoristiti prvi napad, kao ni Francuska.

TREĆA ČETVRTINA

8′ – GOL Žuvele za plus tri s igračem više. Kako važan pogodal i najveća prednost Hrvatske. Hrvatska u posljednjih osam minuta utakmice ulazi s prednošću 9:6.

7′ – Velika šteta. Marinić Kragić zabija lijepim lobom, ali u trenucima kada je vrijeme isteklo. Marinić ragić je sada zabio iz peterca za plus 2, 8:6.

6′ – Zakasnio je Lazić u obrani i Francuzi se vraćaju na minus 1.

5′ – Kakva golčina Franka Lazića. Prvijenac mu je to u današnjoj utakmici, a 11. ukupno na ovom SP-u.

5′ – Fontani drži korak s Bijačem. Obojica vratara skupili su po osam obrana.

4′ – Hrvatska opet nije uspjela zabiti s igračem više i propala je nova prilika za bijeg na dva gola prednosti.

3′ – Razbranio se i Fontani, skinuo je udarac Mariniću Kragiću u situaciji s igračem više.

2′ – Pokušaj Marinića Kragića za plus 2, ali lopta je završila na vratnici. Velika šteta.

1′ – Francuzi prvi napadaju u trećoj dionici igre.

DRUGA ČETVRTINA

8′ – Kako brani Marko Bijač. Nanizao je pet obrana u samoj završnici i zbog njega Hrvatska nakon dvije četvrtine ima prednost 6:5.

7′ – Sjajna kontra Hrvatske nakon obrane Bijača, ali Fontani je obranio zicer Fatoviću.

6′ – Nova obrana Bijača i napad kojim Hrvatska može pobjeći na plus 2. Pucao je Kharkov, ali je francuski vratar obranio njegov udarac.

5′ – Drugi gol za Fatovića na utakmici. Fontani je zaustavio udarac, ali kada je lopta već prošla crtu.

4′ – Francuska je opet uspjela izjednačiti, Bjorch je strijelac.

4′ – Velika šteta. Hrvatska je odigrala lijepu akciju s igračem više, Žuvela je ostao sam, ali Fontani brani njegov udarac.

3′ – Novo izjednačenje na utakmici nakon gola Boueta. Nije dugo trajalo jer je Marinić-Kragić zabio na isteku napada za 5:4.

3′ – Sjajna kontra Hrvatske, Fatović je strijelac, asistent Žuvela. Bila je to školska akcija hrvatske reprezentacije.

2′ – Sjajna obrana Bijača koji je skinuo udarac Khasza. U sljedećem napadu Francuske Marion Vernoux je zabio za izjednačenje 3:3.

1′ – Hrvatska je imala prvi napad i u drugoj četvrtini, ali Francuska se obranila.

PRVA ČETVRTINA

8′ – Opalio je sada Žuvela, ali neprecizno i lopta odlazi visoko preko gola. Hrvatska je prvu četvrtinu dobila 3:2.

7′ – Drugi pogodak za Francuze u utakmici, strijelac je Marion koji je smanjio vodstvo Hrvatske na 3:2.

6′ – Tri od tri je igrač više za Hrvatsku, zabio je Kharkov.

5′ – Zabio je Vernoux prvi gol za Francuze. Ukupno mu je to 23. gol na natjecanju i najbolji je strijelac turnira.

4′ – U prve četiri minute utakmice Hrvatska je bez primljenog gola. Sada je sjajno reagirao vratar Bijač.

3′ – Biljaka je pogodio gredu, a u sljedećem napadu Hrvatska je uspjela presjeći loptu Francuzima. Hrvatska s igračem više zabija za 2:0, strijelac je Biljaka.

2′ – Francuska nije iskoristila svog prvog igrača više. Bouet je pogodio okvir gola. U sljedećem napadu Hrvatske prva obrana Fontanija, koji je skinuo šut Fatovića.

1′ – Počela je utakmica. Prvi napad ima Hrvatska. Prvi napad Hrvatske i gol, zabio je Kharkov s igračem više. Sjajan start za Hrvatsku.

Poznati su prvi finalisti SP-a u Dohi. To su Talijani koji su u polufinalu svladali aktualne europske prvake Španjolce sa 8-6 (1-1, 3-1, 2-1, 2-3). Dakle, ako Hrvatska pobijedi Francuze u polufinalu, igrat će protiv Talijana za naslov. Poraz donosi ogled protiv Španjolaca za broncu.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u lovu je na finale Svjetskog prvenstva u Dohi. Nakon pobjede nad Srbijom u četvrtfinalu pred izabranicima Ivice Tucka stoji Francuska, senzacija dosadašnjeg dijela prvenstva, momčad koja je u četvrtfinalu izbacila Mađarsku, aktualnog svjetskog prvaka.

Hrvatska bi pobjedom protiv Francuske osigurala novu medalju sa svjetskih smotri, najmanje srebrnu. Glavni cilj na ovom je turniru već ostvaren, plasmanom u četvrtfinale osigurane su Olimpijske igre u Parizu, ali Tuckova momčad ponovno djeluje moćno i dojam je da može do nove medalje, nakon osvojenog srebra na Europskom prvenstvu koje je održano u siječnju.

“Nema govora o načinu razmišljanja ‘lako ćemo’, niti sam ikada tako razmišljao. Kad igramo protiv Kine ili bilo koga tko je možda na papiru manje jak, uvijek imam sportski respekt. Bit ću slobodan reći da samo glup sportaš može podcijeniti protivnika. Time podcjenjuješ svoj rad, svoje kvalitete i ono što si radio”, rekao je Tucak u najavi dvoboja protiv Francuza.

Hrvatska veliki favorit

“Francuska je sjajna reprezentacija, ali sigurno ih možemo pobijediti. Vjerujem da smo bolji. Imam vjeru u naše momke. Jasno je svakome da će ovo biti strašno teška utakmica. Svi smo umorni, ali došli smo na korak od raja i napravit ćemo sve da napravimo i taj zadnji korak”, dodao je hrvatski izbornik.

Hrvatska vaterpolska reprezentacija u nestvarnom je nizu. U posljednjih 20 godina, odnosno 11 svjetskih smotri, Barakude su čak 10 puta igrale polufinale. Jedini put plasman među četiri najbolja im je izmaknuo prošle godine u Fukuoki. S druge strane, Francucima je ovo prvi plasman u polufinale SP-a. Hrvatska i Francuska međusobno su dosad odigrale 22 službene utakmice, a ‘Barakude’ su slavile čak 21 put. Jedini put su izgubile na Olimpijskim igrama u Riju 2016. godine.

Odakle iz Francuske prijeti najveća opasnost? Tucak je jasan: “Francuska ima jednog od najboljih igrača na svijetu – Thomasa Vernouxa. Mađarima je hladno dao pet komada. Izbušio je sve suparnike i njega je nemoguće čuvati jedan na jedan. Toliko je fizički moćan da je to nemoguće. Njega ćemo sigurno udvajati jer njega ne može čuvati jedan čovjek. Zatim Crousillat desno, Bouet lijevo, Fontani na golu. To je sjajna reprezentacija.” Ali, Tucak vjeruje da je Hrvatska bolja i da će to dokazati u bazenu. Vjeruju tako i kladionice koje su na pobjedu Hrvatske stavile koeficijent između 1.30 i 1.40, dok je na slavlje Francuske tečaj 6.50.