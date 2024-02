Suprug Maje Šuput postao atrakcija zbog detalja u ruci: ‘Nadam se da s ovim ide doma’

Autor: I.D.

Pjevačica i kraljica svadbi, Maja Šuput, na Instagramu je objavila nove fotografije svoga supruga Nenada Tatarinova, a opisom nasmijala je pratitelje. Nenad je pozirao hodajući od automobila u trapericama i košulji, a u rukama je nosio buket ruža velik gotovo kao on. Maja je u opisu jasno dala do znanja što očekuje.

”Nadam se da je s ovim megabuketom krenuo doma…” napisala je. ”On se bome isprsio, a jesi ti njemu, Majo?”, ”S Majuškom nema labavo, zna on što treba”, ”Woow, Majči, mužić ti je vrh!”, ”Kakvog frajera imaš”, pisali su joj u komentarima pratitelji.

Podsjetimo, prošle godine Nenad je Maji za Valentinovo pripremio iznenađenje koje si mogu priuštiti samo najbogatiji. U stanu su je dočekali deseci buketa crvenih ruža, a da obilježi taj posebni dan, Maja se skinula u zavodljivo crveno donje rublje te pozirala među stotinama ruža.

‘On ti je jednostavan, to su ti ti ljudi iz Istre’

Inače, Maja i Nenad vjenčali su se 2019. godine, a upoznali su se u jednom od njegovih hotela. Maja je jednom ispričala kako je to izgledalo. 2021. godine rodio im se i sinčić Bloom. Naime, Maja je jednom prilikom podijelila nekoliko fotografija na kojima pozira pored zrakoplova, a mnogima je za oko zapala i ona na kojoj zaposlenik aerodroma drži znak dobrodošlice upućen dr. Nenadu Tatarinovu i gospođi Maji Šuput Tatarinov.

“Nisam znao da je Nenad doktor”, “Čovjek je završio fakultet za menadžment u hotelijerstvu (ili kako se to već zove) pa možda ima doktorat na temu toga nečeg pa uslijed toga i ovo dr. ispred imena”, “Dr. nije samo doktor nego i direktor, upravitelj”, “Uglavnom što god bio sebi je. Meni je presmiješno kako ljudi reagiraju na nešto što ni na koji način ne utječe na njihov način”, bili su neki od komentara Majinih obožavatelja.

Uz to, Maja je jednom prilikom otkrila kakav je njen odnos s Nenadom te svađaju li se ikada. “Ne s njim jer on nije taj tip. Nekad ja bih, ali nemam s kim. On ti je jednostavan, to su ti ti ljudi iz Istre. On je miran. On naprosto kad vidi da sam ja kao nešto ‘hhhh’, on samo šuti. A ja bih da on kaže nešto. On je baš ono Jin i Jang i to je sjajno. Jer kroz moj posao imat nekog lika koji bi bio nervozan ili svadljiv ili ljubomoran… On mene nije pitao gdje ja spavam danas”, ispričala je Maja.