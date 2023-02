‘DEBELA KRAVETINA, NITI MUŠKARCA NE USREĆIŠ U KREVETU’! Mlada gradonačelnica na udaru, obitelj joj pati: ‘Jutros me mama dočekala u suzama’

Autor: Dnevno.hr

Komentari koji nekima mogu biti uvredljivi svakodnevica su s kojom se svatko nosi na svoj način, a neke uvrede ponekad više bole naše najbliže nego li nas same.

Jedni koji svakako nisu odvojeni od uvreda i žestokih komentara jesu političari koji se svakodnevno moraju nositi s uvredama od strane nezadovoljnih građana ili pak vojski ‘trolova’.

Mnoge udruge i pojedinci ističu kako je posebno teško ženama koje uvrede trpe ponekad samo zato što su žene te zato što muškarci imaju više hrabrosti vrijeđati nježniji spol nego fizički sebi ravne.





Udar na emancipirane žene

O tome ne emotivan post na Facebooku napisala gradonačelnica Samobora Petra Škrobot iz Fokusa koja je na tu poziciju došla nakon velike pobjede nad dugovječnim političkim kapitalcem Krešom Beljakom iz HSS-a.

Objavu naslova ‘Kako je biti gradonačelnica i žena u politici’ prenosimo u cijelosti:

“Nakon jučerašnje objave lokalnog medija i novinara (ako se to još uopće može tako nazvati) imam potrebu podijeliti nekoliko svojih misli s vama.

Kada me pitaju kako mi je biti gradonačelnica i žena u politici, kažem da je BORBENO. Kao na bojnom polju, svaki dan neka nagazna mina. Mlada sam i žena sam koja je došla na čelo jednog velikog grada.

Svakodnevno sam izložena predrasudama i kritikama, ali sve to ne bi bio problem da su to konstruktivne kritike. Ovo je posao koji takve stvari nosi sa sobom. Nažalost, čini mi se da je sve više ljudske zlobe i zloće te da ono što bi trebala biti konstruktivna kritika postaje samo obično vrijeđanje, omalovažavanje, ponižavanje, iznošenje laži i to sve ponajviše jer sam žena i na osobnoj razini.

Često se pitam bi li se jednako odnosili da je na mom mjestu gradonačelnik, a i kad razmišljam o prošlim vremenima dok su na mom mjestu bili gradonačelnici, ne mogu se sjetiti ovakvih postupaka.









Navest ću nekoliko primjera komunikacije od strane pravih muškaraca koje su mi uputili kao gradonačelnici i samo zato jer sam za neke od njih odlučila da nećemo nastaviti suradnju i plaćati im silne milijune koje su im nekad plaćali iz gradskog proračuna, a nekima jer sam žena i osjećaju se moćno vrijeđajući me ili zato što ne mogu prihvatiti da sam gradonačelnica.

1. „Nemoj se pravit blesavija nego kaj jesi. Smjenil sam ja puno gradonačelnika pa tak bum i tebe.“

2. „Di je ona debela kravetina da joj ja objasnim neke stvari.“

3. „Tako mlada, a imaš pokvareni pogled, je li te imalo sram da tako prljavo igraš, tako su te otac i mati naučili i odgojili i ti bi meni gaće krojila spodobo, dati će mi bog prostora da porazgovaram s tobom, a dužna si mi neke odgovore pred javnošću.“

4. Spodoba, obući se ne znaš, da si kuharica znojila bi se previše, mislim da niti muškarca ne usrećiš u krevetu, lijena si i gegaš se kao raca kod mlake u Domaslovcu, odi, odi čim dalje to bolje, iritiraš me bolje nego ciganka koja bi mi gatala.“

I ovo su samo neke izjave, komentari, poruke koje su mi upućene.

Obitelj pati, majka plače

Zašto sam danas odlučila ovo podijeliti s vama? Razlog su moji roditelji, brat, baka, djed, prijatelji.

Ja sam navikla na ovo sve, snažna sam i mogu se nositi sa svime (premda ponekad i nije lako), ali moja mama se nikako ne može nositi s time, kao ni moj otac, brat i svi moji bližnji. Kao obitelj smo jako povezani i sve što se događa nekome od nas zajednički proživljavamo. Jutros me mama dočekala u suzama i ponovo me pitala dal sve to meni treba u životu i kako se uspijevam nositi sa svim tim?









U svemu ovome, najteže je njima i sve to teško doživljavaju. Zašto ovo pišem, pišem jer želim pokušati potaknuti na razmišljanje sve one koji vrijeđaju da prije nego što to učine promisle i razmisle.

Osobito ako su roditelji, neka se pitaju kako bi njima bilo da se radi o njihovoj djeci.

Smatram da ljudi imaju puno pravo biti kritični prema ljudima koji upravljaju gradom. Mogu podržavati ili ne podržavati način rada, mogu se slagati ili ne slagati s načinom rada. Definitivno su poželjni konstruktivni komentari, kritike i sugestije jer „više glava“ zajedno postiže bolje rezultate.

Mogu samo reći da sam u sve ovo krenula iz jednostavnih razloga, da napravim nešto dobro za voljeni mi grad i sve stanovnike, da pokažem da nisu svi političari isti i da motiviram mlade ljude da odluče raditi promjene zbog svojih ideja, ideala i uvjerenja.

To su razlozi zbog kojih sam krenula u sve ovo, to su mi i dalje ciljevi i motivacija kad je najteže.

Nakon svega, mogu samo još reći…

Što me više pokušavate lomiti, to sam jača i motiviranija za rad i rezultate. Što me više pokušavate omalovažavati, svojim radom dokazat ću vam suprotno. Jer ŽENA SAM i nema toga što žena ne može podnijeti i nema toga što žena ne može ostvariti, a vrijeme će pokazati, a građani suditi i dati konačnu ocjenu 2025. godine.

P.S. Zanimljivi su mi „frajeri“ koji imaju degutantne istupe pa se opravdavaju satirom. Ako si pravi muškarac/ frajer, čvrsto stani iza svojih postupaka i nosi se s posljedicama.

P.P.S. Ne želim nikako da se muškarci osjete prozvanima i isprika ako je ovom objavom to tako ispalo. Kao i u politici, tako i kod muškaraca ima kvalitetnih i divnih ljudi. Nažalost, pojedinci koje sam spomenula bacaju mrlju na njih.

#ženaupolitici#gradonačelnica#womenpower”, napisala je Škrobot.