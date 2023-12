Stopama snajke Aleksandre: Brena u dva dana rasprodala i drugu Arenu Zagreb

Autor: G.B.

Srpska glazbena diva, Lepa Brena, u samo dva dana rasprodala je i drugu zagrebačku Arenu.

“To su sjajne vijesti i baš sam sretna! Puno hvala svima koji su kupili karte, koji me vole i podržavaju i koji će doći vidjeti spektakl koji pripremamo, a koji i zaslužuju i očekuju. Bit će to stvarno nešto posebno, jedva čekam izaći pred svoju publiku”, koja je sudeći po reakcijama i interesu za kartama s nestrpljenjem iščekuje.

U eteru zapjevala pjesmu Doris Dragović

Inače, dok je na Extra FM-u najavljivala koncert, citirala je stihove svoje kolegice Doris Dragović te rekla: “Kako kaže Doris Dragović – ‘Malo mi za sriću triba’ i zapjevala njezin hit u eteru Extra FM-a. Podsjetimo i kako je Lepoj Breni uspjelo ono što nikome do sada nije – u samo jednom danu rasprodala je zagrebačku Arenu točno godinu dana unaprijed.

“Jugoslovenka”, “Hajde da se volimo”, “Ja nemam drugi dom”, “Pazi kome zavidiš”, “Okrećeš mi leđa”, “Uđi slobodno”samo su neki od hitova kojima osvaja publiku desetljećima.

Niže uspjehe na svim poljima

Podsjetimo, Lepa Brena se pridružila svojoj snajki, Aleksandri Prijović, na njenom četvrtom koncertu u zagrebačkoj Areni.









“Hoćemo onu našu omiljenu” – upitala je Brena nakon čega su zapjevale ‘Poželi sreću drugima‘. Cijela Arena je nakon pjesme skandirala Brenino ime. Zatim je uslijedio hit ‘Čik pogodi‘ koji su svi pjevali u glas.

Osim toga, prije nekoliko dana je u Zagrebu predstavila i vlastitu liniju čarapa.

“Rekla sam Bobi dok smo se kartali da bih voljela svoju liniju čarapa. Da to budu čarape koje će biti dovoljno jake i snažne kao što smo mi žene onda kada trebamo, a da budu dovoljno nježne i mekane isto tako onda kada mi to želimo i za to imamo potrebu. Boba je pristao pomoći mi da realiziram tu svoju ideju poslije korone da bi se na kraju desilo kao što se uvijek desi da je on postao alfa i omega čitave organizacije, backupa i realizacije čitavog programa”, rekla je Brena.