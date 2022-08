SRPSKI FILM ‘OLUJA’ RAZBJESNIO HRVATE: Objavljen trailer, komentari pljušte sa svih strana! ‘Što niste napisali koliko ste Hrvata pobili?’

Autor: Dnevno.hr/Š. P.

“Projekt koji govori o jednom od najvećih srpskih stradanja u novijoj povijesti”, stoji u opisu novog srpskog filma “Oluja” redatelja i scenarista Miloša Radunovića.

Na službenom YouTube kanalu filma ovih je dana objavljen dvominutni trailer. Projekt će u kinima biti prikazan kao film, a na televiziji kao serija, a već objava trailera privukla je brojne komentare gledatelja sa čitavog Balkana.

Pogledajte trailer!





U beogradskoj MTS dvorani održana je premijera trailera, a nazočio joj je i Vladimir Lučić, generalni direktor Telekom Srbije, najvećeg partnera ovog projekta.

“Film će biti ono što smo očekivali. Pomjerili smo nivo srpske kinematografije kada smo ušli u produkciju prije četiri godine. Dio sredstava ulažemo u filmove koji će obilježiti povijesne događaje. Nažalost, stradanja srpskog naroda je bilo dosta u povijesti. Film će pokazati što je istina ovog povijesnog događaja”, rekao je Lučić na premijeri trailera.

Redatelj Radunović na istom je događaju rekao da su u filmu prikazani istiniti događaji. “Jako je teško raditi ove teme, pogoto jer su to istinite priče, točnije 250.000 priča. Svaka od tih nesretnih priča je priča za sebe”, izjavio je redatelj.

Glavna uloga pripala je Jovi Maksiću, 50-godišnjem glumcu koji je tijekom Oluje napustio rodni Knin i preselio se u Beograd.









‘Mi smo najmanje krivi’

“To je jedan dio povijesti, sjećamo ga se svi mi. Ne samo ja koji sam bio protagonist svega toga, već i oni koji su to gledali s distance. Svi zajedno smo to preživjeli. Isto tako, nemam ništa protiv da to radi i druga i treća strana, jer svaka rana najviše boli onoga čija je. Zašto onda ne bismo svi radili. Ovo nije sramota, sramota je šta su učinili od nas, a mi smo najmanje krivi, mi običan narod. Ljudi nose tragediju i mislim da se time trebamo baviti, da jedni drugima na taj način i oprostimo i da razumijemo jedni druge”, izjavio je Maksić na snimanju “Oluje”.

Očekivano, duhovi su uzburkani i prije premijere čitavog filma. Trailer je u javnost pušten samo tri dana uoči obilježavanja Oluje, odnosno, Dana pobjede i domovinske zahvalnosti, a komentari na YouTubeu su se pretvorili u užarenu raspravu o prošlosti.

“Jedna od boljih komedija u 2022. godini. Jedva čekam da dođe u kina… Tako smo ih izje*ali 95′ da dan danas imaju komplekse. Predivno”, piše jedan komentator. “Što niste napisali na početku filma koliko ste Hrvata i ostalih građana Hrvatske pobili od 1991. do 1995. u to vrijeme i 408 djece?”, dodaje drugi.