Srbi otkrili Hrvatima na koje naše riječi umiru od smijeha: Evo kako je ‘zrak’ izazvao pomutnju

Autor: Dnevno.hr/I.J.

Razlike i sličnosti između hrvatskog i srpskog jezika već desetljećima su stalna tema između stanovnika dvije zemlje. Iako se Hrvati i Srbi dosta dobro razumiju, postoje riječi koje će i jedne i druge nasmijati do suza. Jedan korisnik Reddita iz Hrvatske htio je provjeriti koje riječi iz njegovog jezika Srbima zvuče smiješno i pokrenuo zanimljivu raspravu.

“Pozdrav susjedi. Jučer sam razgovarao s prijateljem studentom iz Srbije koji je došao u Hrvatsku na razmjenu na par tjedana. Dobro smo se nasmijali i zabavili njegovim komentarima o čudnim hrvatskim riječima i imenima. Osobno, zanima me koje su po vama najčudnije hrvatske riječi riječi i nazivi? Postoji li nešto što vam zvuči jako smiješno?”, upitao je korisnik.





Klokan zvuči kao neki pijani krkan

I počele su teći riječi na koje su Srbi umirali od smijeha.

“Gumb”, “Dupin”, “Cjepivo”, “Klokan (zvuči kao neki pijani krkan, raspali ološ), vrhnje (zvuči kao neka vrsta gljive)”, “Nogostup”, “Nazivi kemijskih elemenata, gdje se u većini naziva izbacuje -um (npr. aluminij). Iz nekog razloga mi smeta riječ “obrt”, “Rajčica”, “Štakor”, “Tlak”, “Picigin”, “Čudni su mi recimo: ovrha, pipa i raditi (tulum). Najviše volim riječ “si”, pa je nekad i ubacim kad mi je zgodno”, “Sisavac-sisar”, “Izvanredno stanje”, “Meni osobno riječ poučak… da sam tu riječ čuo izvan konteksta ne bih nikada pogodio što znači, zašto nisu preuzeli samo međunarodnu riječ koja se skoro svugdje koristi”, “Obitelj mi je uvijek gruba. I zašto je tjedan sedmica? Logičnije bi mi bilo da je jedan dan. Nikad neću zapamtiti ni nazive mjeseci, mada oni imaju klasično slavensko poreklo. Čudno mi je da se i vi niste prebacili na ove univerzalne grčko/latinske nazive. I zašto zrak za vazduh? Kako onda nazivate zrak sunca?”, “Romobil”, “Natjecateljica”, započeli su korisnici.

‘Najsmješniji mi je pirinač’

Smijali su se i “vanzemaljcima”, “pretilosti”, “mikrovalnoj”, “tuljanu”, dok su korisnici iz Hrvatske pokušavali odgonetnuti što koja riječ znači i odakle dolazi, ali su komentirali i neke zanimljive riječi koje se koriste u srpskom jeziku.

“Ništa mi nije smiješno, ali neke riječi mi ne leže baš najbolje. Recimo, ćelije kao stanice. Nisam baš u duhu jezika. Zanimljivo mi je da možemo koristiti i leće kao tijelo koje lomi svjetlost, a također mahunarka i jelo, samo mi to zovemo leća. Sviđa mi se što, koliko god to ponekad smiješno zvučalo, vaši jezikoslovci barem pokušavaju smisliti termin za nove tehnologije, trendove, zanimanja, dok naši samo uzimaju anglicizme”, “mislim da mi je nasmješnija riječ pirinač, čuo sam tu riječ par puta i mislio sam da je to neko egzotično povrće, kad sam saznao da je to zapravo riža, razočarao sam se”, Meni su najjače srpske riječi kačkavalj i pirinač”, glasili su neki od komentara.



