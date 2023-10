Maja ‘podemonila’ zbog Hitne iz Rijeke: ‘Ste vi ludi? A Majko sveta više’

Autor: Dnevno.hr/T.Š.

U drugoj emisiji showa ‘Supertalent‘ svoj je talent odlučila pokazati gospođa Hitna Ražnjević iz Rijeke, ali njen nastup nije dobro sjeo žiriju, posebno Maji Šuput.

“Rođena sam 1960. godine, dolazim iz Rijeke. Ja sam, kad sam završila gimnaziju, jednostavno mi je došlo da bi mi bilo najbolje ići u časne sestre, zašto ne. Vjernica sam, iz katoličke sam obitelji. Mama kaže, nemoj u časne sestre, nećeš imati svoju obitelj. I tako sam se pokolebala i nisam otišla”, ispričala je u predstavljanju.

Molitva na latinskom

“Preko dana čitam, tako mi je došlo da naučim nešto na latinski. To mi ide, volim latinski jezik, sviđa mi se i engleski, isto je dobar jezik, a baš mi se posebno sviđa talijanski, zapravo njega ću staviti na prvo mjesto iza latinskog, znači na drugo mjesto. Moja motivacija za dolazak na Supertalent je bila – idem probati. Žiri će različito reagirati zato što svatko od njih ima svoje mišljenje, a možda netko od njih to neće ni razumjeti. Ne očekujem ništa posebno, baš se osjećam odlično, nimalo treme, hvala ti Bože”, poručila je prije izlaska na pozornicu.





Hitna Ražnjević | Supertalent 2023 | audicije Vjera je bitan dio njenog života i htjela je to pokazati na pozornici Supertalenta. 😀 Cijeli nastup pogledajte na –> bit.ly/HitnaRažnjevićSupertalent2023 Objavljuje SUPERTALENT u Petak, 29. rujna 2023.

Već kod predstavljanja pred žirijem Davor Bilman se jedva kontrolirao da ne prasne od smijeha svaki put kad bi netko spomenuo ime gospođe, no pravi šok uslijedio je kad je započela svoju točku, točnije molitvu na latinskom. Najprije je Maja stisnula x, a uskoro je to učinila i Martina.

“Ste vi ludi? A ne, ste vi stvarno ludi?! Ljudi ovo može trajat tri dana”, govorila je Maja vrlo isprovocirano Hitninim nastupom. “Ona će cijeli molitvenik…” dobacila je Martina.









“Ovo može do ponedjeljka..Bilman!” Maja je počela sugerirati ostalim članovima žirija da stisnu x. “Pa dobro, mora postojati neka kvota vremena, jer ovo nema smisla”, nastavila je negodovati Maja, a u trenutku kad je gospođa Hitna završila molitvu, Maja je uzviknula: “A Majko sveta više!”

“Nismo mi došli na propovijed!”

Voditelj Frano se nije složio s Majom. “Ovo je stvarno teško za naučiti, respect”, komentirao je, a Hitna je dobila veliki pljesak publike.

“Imam potrebu odmah argumentirati svoj X. Meni je drago da ste došli ovdje i nadam se da ste se pomolili u naše ime, za sve nas skupa, ali ovome u Supertalentu nije mjesto”, objasnila je Martina.









“Gospođo Hitna, mi nismo ovdje baš navikli na molitvu, pogotovo ne na latinskom, kak’ bi vam rekla, nismo mi došli na propovijed. Nije do vas, do nas je”, objasnila je Maja.

“Ja nisam stisnuo X iz neke znatiželje, htio sam vidjeti do kud to može ići”, komentirao je Davor.

“Nije šala”

“Hvala vam što ste se prijavili, hvala vam što ste došli, jer nekako mislim da vama ovo nije šala i da vi stvarno u to vjerujete, vi se s time bavite, i to prenosite, i širite među ljudima, i mislim da je to ključno, i hvala vam na tome. Doći i stati pred ljude, i reći nešto u što zaista vjerujete, to je zaista hrabrost i hvala vam na tome”, rekao je Fabijan.

Hitna nije prošla dalje, no Frano joj je nakon odlaska s pozornice poručio: “Ja vam moram komplimentirati”. “Reakcija žirija me nije iznenadila, ja sam znala da će ovo ovako biti, ali nema veze”, priznala je Frani i Igoru.