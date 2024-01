Severina je pala na Popovića iz neobičnog razloga: Njihovu vezu amenovao i njegov astrolog

Godine 2019. srpski poduzetnik Milan Popović dobio je skrbništvo nad sinom Aleksandrom, nakon sudske bitke s pjevačicom Severinom Vučković, koja je trajala punih šest godina. Tada je sutkinja Tea Golub donijela privremenu mjeru i odlučila u presudi da dijete živi s ocem te da otac samostalno brine o zdravlju i obrazovanju djeteta.

Međutim, kako u utorak navodi Nacional Severina i Popović više neće više imati skrbništvo ‘po pola’ nad maloljetnim sinom. Vrhovni sud u Zagrebu je ukinuo presudu Županijskog suda u Splitu, koji je u kolovozu 2021. godine odlučio da dijete bude dva tjedna s ocem, pa dva tjedna s majkom.

Presuda je, navodi tjednik, ukinuta jer je sud u Splitu povrijedio Zakon o parničnom postupku što je odlučeno još 16. siječnja ove godine. Ukidanjem te odluke, skrbništvo se vraća ocu, a ta odluka stupa na snagu odmah.

Ovako se dogodio fatalni susret

Podsjetimo, ljubav između Severine i Milana Popovića započela je krajem 2010. godine. U to vrijeme, Severina je još uvijek bila u vezi s riječkim ugostiteljem Slavkom Šajinovićem, koji ju je pratio na promociji DVD-a “Tridesete uživo”. Tada je pjevačica isticala svoju snažnu ljubav prema Slavku.

Nije bilo naznaka da će ljubavna veza, označena i zaručničkim prstenom, brzo završiti. Međutim, ljubav je nepredvidiva, to je saznala čak i Severina, koja je smatrala da je izuzetno odana svom partneru. Sve se promijenilo nekoliko dana kasnije, na rođendanskoj proslavi srpskog milijunaša Milana Popovića na Adi Ciganliji.









Nakon koncerta, prema izvorima bliskim pjevačici, dogodila se nevjerojatna privlačnost između Severine i Milana. Fatalni susret dogodio se 10. prosinca 2010., a Severina je kasnije izjavila da je Milan osvojio njeno srce svojom vještinom sviranja gitare, pjevanjem njenih omiljenih pjesama te sposobnošću upravljanja brodom i avionom, unatoč tome što nije bio mornar niti profesionalni pilot.

Vezu amenovao i Popovićev astrolog

Prvi put su zajedno viđeni u javnosti na dočeku Nove godine 2011. u Budvi, gdje je Severina pjevala u restoranu crnogorskog hotela Splendid i na samu Novu godinu i dan nakon toga. Prisutni su svjedočili da su se nakon njena sjajnog nastupa iskrice nove ljubavi osjećale u zraku. Nakon četiri dana Severina je Milana dovela u Split i upoznala s majkom, a par je nakon toga otputovao na odmor na Maldive.

“Ma, puno mi je lip, dobar i pametan. Izgleda kao da ima 33 godine. A tek kako dobro svira gitaru… Čarobno!”, pohvalila ga je Severina, opisujući kako svake večeri u ruke uzme instrument koji su ponijeli na putovanje i dugo u noć svira – samo njoj. Mediji su se tada raspisali o novoj vezi i pokušali saznati što više o tajkunu koji je osvojio srce pjevačice.

“S obzirom na to da Milan ima osobnog astrologa kojeg slijepo sluša, odmah ga je angažirao kako bi provjerio je li Severina prava osoba za njega. Nakon što je napravio usporedne horoskope, astrolog je Popoviću toplo preporučio hrvatsku pjevačicu. Severina, koja je rođena u znaku Bika, idealna je kombinacija za Milana, koji je rođen u znaku Vage, izjavio je neimenovani izvor blizak Popoviću, kojem je 2011.”, tvrdio je astrolog, najbolja godina za ženidbu.

Početkom siječnja 2012. Severina je primljena u splitsku bolnicu zbog komplikacija u trudnoći. Tamo je ostala do 20. veljače, kada je carskim rezom na svijet došao njihov sin. Popović se tada navodno žalio da je umoran od sinova plača, pa se Severina iz njihovog beogradskog stana vratila u Zagreb. Već se tada počelo pisati o prvim trzavicama.

“Kako mi može smetati plač rođenog sina? Ja jedva čekam da se on probudi, da raste pored mene. Kakvo bježanje i priče da sam zbog njega pobjegao iz našeg stana u Beogradu? Ne znam kako se to bježi od ljudi koje voliš. Stvarno svašta. Severina je fantastična majka. Mene to uopće nije iznenadilo, znao sam da će tako biti. Ona je sada s našim sinom u Zagrebu, s majkom, a kada ih poželim vidjeti, ja sam tamo za 35 minuta. Apsolutno sudjelujem u odgoju svog djeteta”, kazao je Popović i dodao da mali sliči pjevačici.

No, nekoliko dana poslije, kako je pisao Večernji, ipak je došlo do prekida zaruka, zbog neslaganja karaktera. Milan navodno puna dva mjeseca nije vidio sina. Pri odlučivanju o prekidu najviše su mislili na sina za kojeg je, kazala je Seve, bolje da odrasta uz jednog sretnog roditelja, nego dva nesretna.

Konačni kraj bio je 2013. godine

Žao joj je što Milan dva mjeseca nije vidio svoje jedino dijete, ali drago joj je što je toliko plemenit da istodobno donira inkubatore i krevetiće za tuđu djecu. Splićanka je rekla i da ne smatra da se prebrzo upustila u zajednički život sa srpskim “kraljem bakra” te da se u njega između ostalog zaljubila zato što je od prvog dana htio imati dijete.

Premda su tog ljeta ponovno bili zajedno, do konačnog kraja došlo je u kolovozu 2013. godine. Od tada je počela borba za skrbništvo nad malim Aleksandrom, koja se pretvorila u rat između bivših ljubavnika.