Popularni Sandi u kratkom roku oženio odvjetnicu: Između njih je dosta godina razlike

Autor: I.D.

Pjevač Sandi Cenov rijetko u medijima priča o svome privatnom životu, ali poznato je da je već skoro dva desetljeća u braku sa svojom suprugom llinom, koja je od njega mlađa 12 godina. Ovih dana, Sandi i Ilina proslavili su 18. godišnjicu braka, a tim povodom Ilina je podijelila njihove nikad viđene fotografije s vjenčanja na kojima su pozirali zagrljeni. Posvetila mu je emotivan opis, a evo kako su tada izgledali.

”Naš je brak danas postao punoljetan… Ne znamo ni sami kad se to dogodilo… Vjenčanicu koju je dizajnirala Matija Vuica sam uspjela negdje zagubiti (!?), ali, srećom, putem nismo pogubili niti sami sebe, a niti jedno drugo…”, stajalo je u opisu. ”Sad će ono dvoje rezultata našeg braka reći da sam cringe”, dodala je još pa nasmijala pratitelje.

Podsjetimo, ovaj se dvojac upoznao na skijalištu Nassfeld 2005. godine, a već tri mjeseca kasnije izrekli su sudbonosno ”da” pred matičarom u Starogradskoj vijećnici. Nakon toga, Ilina i Sandi su otputovali na medeni mjesec na daleki Bali.

Romantični Sandi

Prije Iline koja je po struci odvjetnica, Sandi je već bio oženjen s Miss Hrvatske 1994. Brankom Bebić. Javnost je zapamtila da ju je javno zaprosio uz svoju pjesmu ”Žena budi mi ti”, ali ljubav nije dugo potrajala te su se rastali. Prije nje se zaljubio u drugu misicu, Fani Čapaliju, a kraju njihova romanse navodno je presudila upravo Branka.

U jednoj emisiji In magazina prisjetio se Fani te otkrio da se tu zapravo i nije radilo o nekoj ozbiljnoj vezi. “Pa, to je bilo smiješno. Zoran Škugor, tadašnji menadžer, zapravo je tu priču osmislio dok se mi nismo ni poznavali. Mi smo napravili paparazzo fotke i kad smo to snimili, ja sam je pitao: ”Što ti radiš večeras, hoćemo u kino?” i ona je rekla pa može”, otkrio je.

A da ni Branka nije ona prava, znala je i njegova majka koja je na njihovom vjenčanju plakala. Sa suprugom Ilinom ima dvoje djece, sina Mikulu i kćer Zaru. “Jako, jako, jako, puno razgovora. Mislim da je općeniti problem što se uglavnom nema vremena. Razgovor treba biti konstantno prisutan te da se o svemu komunicira i nađe vremena jedno za drugo. Ako supruga želi nešto reći ja joj dam dva sata, tri sata, koliko god treba”, otkrio je Sandi jednom prilikom formulu za dobar brak.